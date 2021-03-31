Епископы Демократической Республики Конго разработали программу подготовки к выборам

Некоторые восприняли агрессивно послание конголезского епископата, однако, пояснил его представитель, речь идет лишь об упоминаниях законов о продолжительности мандатов. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Епископы ДРК разработали программу «Повестка – 2023», чтобы подготовить паству к выборам, которые состоятся через два года. Цель программы – помочь народу осуществить свое право на участие в выборах, так чтобы к власти пришли кандидаты, стремящиеся к общему благу нации.

Генеральный секретарь Епископской конференции Конго священник Донатьен Ншоле заявил, что таким образом Церковь исполняет свою пророческую функцию. Епископы обратились к правительству с увещанием сделать все возможное для организации прозрачных и мирных выборов не позднее 2023 года. Это обращение вызвало неоднозначные реакции в обществе, в том числе оскорбления, клевету и угрозы в адрес представителей Церкви. В ответ отец Ншоле отметил, что епископы лишь напомнили о тех статьях конституции, в которых указан срок мандата президента Республики, депутатов, сенаторов, губернаторов и вице-губернаторов. Секретарь конголезского епископата добавил, что в правовом государстве власть может основываться только на воле народа, выраженной посредством прозрачного, свободного и равноправного голосования.

Епископы считают, что «Повестка — 2023» будет способствовать укреплению демократии, мира и национальной сплоченности, и выражают надежду, что она будет воспринята как рабочий инструмент и пособие для обмена мнениями в духе терпимости и взаимного уважения, содействуя утверждению демократической культуры среди граждан страны.

«Повестка — 2023» состоит из трех частей: «Защита и посредничество», «Мониторинг выборов» и «Гражданское воспитание».

На днях архиепископ Киншасы кардинал Фридолен Амбонго Бесунгу принял президента Нижней палаты парламента Кристофа Мбозо Нкодиа Пвангу, который попросил кардинала о поддержке его мандата со стороны Церкви.