Епископы Австралии: крик Земли – это крик бедных

Епископская конференция Австралии заявила о желании сделать Церковь страны более отвечающей критериям устойчивого развития, выступив 5 августа с ежегодным документом на тему социальной справедливости, который в этом году называется «Крик Земли – крик бедных» и вдохновляется положениями энциклики Папы Франциска Laudato si. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Декларация содержит семилетний план Католической Церкви Австралии, который заключается в достижении целей, указанных в Папской энциклике. Об этом в интервью Радио Ватикана сообщил глава Епископской комиссии по социальной справедливости, миссии и служению монсеньор Винсент Лонг:

«Мы переживаем экологический кризис, и Папа Франциск желает, чтобы вся Церковь на глобальном уровне действовала без промедления, – заявил прелат. – В Австралии монашеские конгрегации, школы и организации уже давно работают над экологическими проблемами. Я хочу поблагодарить их всех и призываю все католическое сообщество присоединиться к ним».

Далее епископ отметил, что аборигены и жители островов Торресова пролива заботились о земле с незапамятных времен: остальным есть чему поучиться у них, чтобы вместе заботиться обо всем Творении.

Австралийские епископы призывают претворить в жизнь энциклику Папы Франциска 2015 года, чтобы «общины всего мира соответствовали критериям устойчивого развития в духе целостной экологии». Для этого необходимо «открыть для себя таинственность Творения», распознавая Божественное присутствие в мире. Епископат призывает к «глубокому обращению, выраженному в новом образе жизни, как лично, так и коллективно».

«Мы должны начать мыслить, чувствовать, понимать и жить по-новому. Я надеюсь, – сказал монсеньор Винсент Лонг, – что этот документ будет способствовать еще более глубокому и эффективному христианскому ответу на насущный плач земли и бедных».

В декларации содержится призыв к семьям, школам, приходам, епархиям и организациям присоединиться к епископам в подписании «Платформы действий Laudato si’». Платформа, созданная по инициативе ватиканского Департамента служения целостному развитию человека, соберёт идеи для действий со всего мира, чтобы помочь участникам на их пути.