Епископское рукоположение Николая Дубинина — в объективе Сибирского католического телевидения (ФОТО)
Епископское рукоположение Николая Дубинина OFMConv, вспомогательного епископа Архиепархии Божией Матери в Москве, заечатлел профессиональный объектив фотокорреспондента Сибирского католическое телевидения «Кана».
Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Москва, 4 октября 2020 года. Смотрите лучшие фотомоменты от ТВ «Кана»:
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