Епископское рукоположение Николая Дубинина — в объективе Сибирского католического телевидения (ФОТО)

Епископское рукоположение Николая Дубинина — в объективе Сибирского католического телевидения (ФОТО)

Октябрь 05, 2020

Епископское Николая Дубинина OFMConv, вспомогательного епископа Архиепархии Божией Матери в Москве, заечатлел профессиональный объектив фотокорреспондента Сибирского католическое телевидения «Кана».

Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, , 4 октября 2020 года. Смотрите лучшие фотомоменты от ТВ «Кана»

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