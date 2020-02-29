Епископат США назвал решение сената «чудовищным»
Епископы США назвали «чудовищным» решение сената, отклонившего два законопроекта: «Защита рождающего ребенка от боли» и «Защита выживших после аборта». Первый законопроект предусматривал запрет на прерывание беременности сроком от 20 недель, объясняя это болью, испытываемой ребенком во время аборта. Второй законопроект имел целью распространить правовую защиту на новорожденных, выживших после неудачного прерывания беременности, противостоя таким образом детоубийствам и обеспечивая выжившим детям тот же уровень ухода, какой гарантирован любому другому ребенку. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.
По словам архиепископа Джозефа Науманна, возглавляющего Комиссию по делам защиты жизни при Конференции католических епископов США, большинство американцев поддерживают предложенные реформы. Было бы чудовищно, подчеркнул иерарх, если бы даже один сенатор проголосовал за «жестокое расчленение почти сформировавшихся новорожденных и против защиты детей, выживших после аборта». «Наша страна, – заявил архиепископ, – не такая, и большинство американцев, которые поддерживают эти законопроекты, должны быть услышаны».
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