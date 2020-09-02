Епископат Беларуси обеспокоен судьбой архиепископа Кондрусевича

2 сентября Конференция католических епископов Беларуси выступила со специальным заявлением, связанным с запретом архиепископу-митрополиту Минско-Могилёвскому Тадеушу Кондрусевичу вернуться в свою страну из-за границы. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Прелаты выражают глубокую обеспокоенность тем фактом, что 31 августа председателю поместного епископата было отказано во въезде на пограничном переходе с Польшей.

«Недопустимо, что епископ Католической Церкви, являющийся пастырем порученных ему верующих, лишён возможности находиться в собственной епархии и нести в ней служение, вверенное ему Святейшим Отцом Франциском, – говорится в заявлении, подписанном епископом Гродненским монсеньором Александром Кашкевичем. – Запрет на въезд на территорию Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, являющемуся гражданином Республики Беларусь, Конференция католических епископов в Беларуси считает противоречащим действующему законодательству Республики Беларусь. Эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют выстраиванию конструктивных отношений между государством и Католической Церковью в нашей стране, не служат снятию напряжённости и преодолению глубокого разделения в обществе».

Католический епископат выражает надежду, что отказ архиепископу-митрополиту во въезде в Республику Беларусь «является лишь досадным недоразумением, которое в самом скором времени будет разрешено, а также что подобные инциденты не будут иметь места в будущем».

В конце заявления прелаты обращаются к духовенству, монашествующим, мирянам и ко всем людям доброй воли с просьбой об усердной молитве о скорейшем возвращении архиепископа Тадеуша Кондрусевича на Родину.