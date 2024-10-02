Епископ Владимир Гуляй стал новым предстоятелем Гродненской епархии

30 сентября 2024 года Папа Франциск принял отставку 75-летнего епископа Александра Кашкевича с поста предстоятеля Гродненской епархии. Новым епископом Гродненским стал 49-летний Владимир Гуляй, который ранее — с 5 апреля 2024 года — был назначен епископом-коадъютором.

Епископ Александр Кашкевич возглавлял Гродненскую епархию с момента ее основания 13 апреля 1991 года. На протяжении 33 лет он руководил духовной жизнью католиков Гродненской области, внося значительный вклад в развитие Католической Церкви в Беларуси, пишет Vatican News.

Отныне епископ-эмерит будет носить титул «почетного» архиерея Гродненской епархии.

Епископ Владимир Гуляй, новый архипастырь Гродненской епархии, родился 14 июня 1975 года в Волковыске. Его путь в Церкви начался с учебы в Высшей духовной семинарии в Гродно с 1992 по 1998 год. После рукоположения во пресвитеры 26 июня 1999 года стал священником Гродненской епархии. 5 апреля 2024 года Святейшим Отцом Франциском был назначен епископом-коадъютором Гродненской епархии, хиротония во епископы прошла 25 мая.

Новому правящему архиерею предстоит решить ряд задач, включая поддержку растущего числа призваний к священству и монашеской жизни, развитие катехизации и религиозного образования, а также укрепление межконфессионального диалога в регионе.

Церемония инаугурации пройдет в местном соборном храме Святого Франциска Ксаверия. О дате церемонии будет объявлено позже.