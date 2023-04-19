Епископ Рима встретился с Общиной Блаженств (+ ФОТО)

17 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Общины Блаженств (Communauté des Béatitudes). Поводом для встречи стало пятидесятилетие этого института богопосвящённой жизни, в который входят священники, монашествующие и миряне. Передает русская служба Vatican News.

В тексте речи, врученном гостям, Святейший Отец отмечает, что харизма общины – плод харизматического обновления – является даром для Церкви и для всего мира: она проявляется через жизнь в Святом Духе, братское единство разных призваний, молитву и апостольство. Красота литургии этой общины привлекает множество людей, а духовные упражнения позволяют ей делиться опытом с другими. Епископ Рима с благодарностью отзывается о её гуманитарных проектах в развивающихся странах, таких как забота о детях, неблагополучных семьях и матерях-одиночках, медицинское и пенитенциарное служение, внимание к самым уязвимым и отверженным.

Другим аспектом апостольства Общины Блаженств, отмечает Папа, являются периодические миссии в местах летнего отдыха, международные встречи в богородичных святилищах, паломничества на Святую Землю: многим людям это помогает углубить, а иногда и открыть корни своей веры и укрепить отношения с Богом.

«Ваша община, основанная на духовности созерцания, молитвы и миссии, – подчёркивает Святейший Отец, – вносит ценный вклад в межрелигиозный диалог, укрепление мира и защиту прав человека, а ваше свидетельство вдохновляет многих. В совместной жизни вы воплощаете дар братской любви, лежащей в основе христианства, и напоминаете, что мы призваны не к одиночеству, а к совместному пути, к взаимопомощи в вере и любви Божьей. В этом сила богопосвящённой жизни: в братской жизни, молитве и служении ближнему».

В конце речи Епископ Рима призывает делегатов свидетельствовать о вере, с радостью, с постоянной открытостью и в послушании Святому Духу, направляющему Церковь и дело благовестия.

«Будьте привержены воспитанию молодых поколений и межрелигиозному диалогу, особенно с нашими мусульманским братьями и сёстрами. Пусть Пресвятая Богородица всегда хранит вас в радости ученичества, в благодарном изумлении от этого дара Господнего».