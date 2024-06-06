Епископ Рима предложил отменить или сократить внешний долг бедных стран

5 июня Святейший Отец принял на частной аудиенции участников конференции «Долговой кризис на глобальном Юге», организованной Папской академией наук. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к учёным Епископ Рима отметил, что «после неумело проведённой глобализации, пандемий и войн мы столкнулись с долговым кризисом, который в основном затрагивает страны Юга, порождая страдания и несчастья, лишая миллионы людей шанса на достойное будущее». Правительства не могут требовать от своих народов смиренно терпеть лишения, несовместимые с человеческим достоинством. Для решения проблемы долга необходим новый международный механизм, основанный на солидарности и согласии, учитывающий экономические, финансовые и социальные последствия: «Отсутствие такого механизма порождает обособление, при котором всегда проигрывают слабейшие».

Епископ Рима привёл слова своего предшественника Иоанна Павла II, произнесённые по случаю Святого 2000 года: проблема внешнего долга «имеет не только экономический характер, но затрагивает фундаментальные этические принципы, и она должна найти место в международном праве». Папа Войтыла считал, что Юбилей может стать возможностью для жестов доброй воли: списать долги или хотя бы уменьшить их в интересах общего блага. «Я хотел бы повторить этот пророческий, злободневный призыв, помня о том, что экологический долг и внешний долг – две стороны одной медали, закладывающей будущее, – подчеркнул Папа Франциск. – Поэтому, дорогие друзья, Священный 2025 год, к которому мы движемся, призывает открыть наши умы и сердца, чтобы постараться развязать узлы связей, которые душат настоящее».

В конце встречи Епископ Рима попросил участников симпозиума действовать сообща в ответственном созидании общего дома: никто не может жить в нём с чистой совестью, зная, что вокруг множество уязвимых братьев и сестёр голодают и находятся в социальном отчуждении. «Допускать подобное – грех, человеческий грех, даже если у человека нет веры. Это социальный грех».