Епископ Рима изменил законодательство о персональных прелатурах
8 августа 2023 г. Папа Франциск обнародовал апостольское послание motu proprio, внося изменения в каноны о персональных прелатурах: теперь они ассимилируются с публичными клерикальными объединениями Папского права. Сообщает русская служба Vatican News.
Нововведение является дальнейшей реализацией апостольской конституции Praedicate evangelium, передавшей полномочия в отношении персональных прелатур Департаменту по делам духовенства.
В настоящее время единственной персональной прелатурой является Opus Dei, учреждённый 40 лет назад на основании апостольской конституции Иоанна Павла II Ut sit. Некоторые аспекты этой организации Папа Франциск изменил в прошлом году в motu proprio Ad charisma tuendum с целью «защиты харизмы» и «содействия евангелизационной деятельности, которую члены организации осуществляют в мире».
В новом документе – исходя из канона 265 Кодекса канонического права и статьи 6 Ad charisma tuendum – Святейший Отец указывает: к параграфу 1 канона 295 добавляется, что персональная прелатура «приравнивается к общественным клерикальным объединениям Папского права с правом инкардинации клириков», а её устав может быть «утверждён или издан Апостольским Престолом». Кроме того, прелат осуществляет свои полномочия в качестве «модератора, наделённого полномочиями ординария».
Новое motu proprio изменяет также канон 296, касающийся участия мирян в апостольской деятельности персональной прелатуры.
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