Епископ Николай Дубинин встретился с первым вице-губернатором Псковской области

В понедельник, 22 марта, вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве монс. Николай Дубинин принял участие во встрече с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой.

На встрече также присутствовали настоятель римско-католического прихода Пресвятой Троицы в Пскове о. Кшиштоф Каролевски и и. о. руководителя территориального органа — представителя МИД России в регионе Александр Иванов.

Епископ Николай Дубинин сообщил, что во время совершения пастырского визита в Псковскую область он посетил упомянутый приход Пресвятой Троицы и совершил там Св. Мессу.

Священник Кшиштоф Каролевски рассказал, что псковский католический приход совместно с муниципальным учреждением «Социальная гостиница» ведет благотворительную деятельность по оказанию лицам без определенного места жительства юридической помощи и содействию в восстановлении документов. При храме на постоянной основе действует пункт питания, где ежедневно предоставляются горячие обеды.

Вера Емельянова поблагодарила псковский католический приход за работу, направленную на укрепление традиционных духовных ценностей среди жителей региона. Вице-губернатор также отметила, что представители Католической Церкви региона принимают активное участие в работе институтов гражданского общества, в том числе совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области.

Источник: Псковское агентство информации