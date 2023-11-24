Епископ Николай Дубинин принимает участие во встрече епископов-францисканцев (+ ФОТО)

20-24 ноября в Риме проходит встреча епископов Ордена Францисканцев — Братьев Меньших Конвентуальных. Она организована по совместной инициативе генерального руководства ордена и самих епископов, сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве.

«Из 27 епископов нашего ордена смогли приехать в Рим 17 иерархов, несущих служение в Италии, Франции, Бразилии, Боливии, Коста-Рике, Замбии, Турции, Ливане, Иране, Узбекистане, США, Японии и Австралии», — рассказывает епископ Николай. — «Среди них — 2 кардинала: архиерей базилики св. Петра Мауро Гамбетти и епископ епархии Аяччо (Корсика) Франсиско Бустильо».

Многие из участников, знакомые по орденскому служению, в качестве епископов встретились впервые. Основные темы, которые они обсуждают в ходе в встречи: верность Церкви и верность харизме.

22 ноября епископы приняли участие в генеральной аудиенции на площади Святого Петра. Главной темой катехизической беседы была евангелизация. «Евангелие — для всех, потому что Иисус родился, умер и воскрес для всех, без исключения», — так владыка Николай передаёт суть речи Святейшего Отца. — «Также Папа вновь призвал молиться о мире для всех».

В завершение аудиенции епископы смогли лично выразить Понтифику свое почтение, а также сделать общую фотографию с Папой.

«После аудиенции мы совершили Святую Мессу под предстоятельством кардинала Мауро Гамбетти и совместно произнесли символ веры у гробницы св. Петра», — рассказал владыка Николай.

Вчера, 23 ноября, епископы совершили паломничество в Ассизи, духовный центр ордена.