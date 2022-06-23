Епископ Николай Дубинин о предсинодальной встрече в Санкт-Петербурге: Получилась живая и репрезентативная мозаика нашей Поместной Церкви

В Санкт-Петербурге 15-16 июня 2022 г. прошла предсинодальная итоговая встреча Архиепархии Божией Матери в Москве. Она стала этапом синодального процесса Католической Церкви, инициированного Папой Франциском в преддверии Синода епископов 2023 года. Корреспондент «Благовест-инфо» поговорила со вспомогательным епископом Московской архиепархии Николаем Дубининым.

– Как именно проходит синодальный процесс и какую роль в нем играют такие собрания, как то, что завершилось сегодня в Петербурге?

– Синодальная практика Церкви не нова. Она была уже в древности, а после Второго Ватиканского Собора епископы регулярно собираются на синоды. Но в порядке подготовки и проведения этого синода есть нечто новое. Обычно, прежде чем собраться на синод, епископы проводят консультации в своих поместных Церквях. Раньше эти консультации охватывали небольшую часть духовенства и мирян, различных движений и служений в епархии. В этот же раз Папа Франциск призвал пройти этот этап с максимально широким непосредственным вовлечением всей Церкви. Он настаивал на том, чтобы приложить все усилия и услышать голос тех, кто обычно молчит или даже находится на «церковной периферии». Папа выразил уверенность, что таким образом при содействии Святого Духа этот синод будет действительно общим деланием всей Церкви.

– Из мирян приглашали только тех, кто играет активную роль в приходе?

– Нет, была приглашена вся Поместная Церковь во всем ее многообразии. Мы призвали всех собираться группами в течение нескольких месяцев, предшествующих этому собранию, не накладывая никаких ограничений на участников: ни на их количество, ни на взгляды, ни на принадлежность к приходу. Мы призвали откликнуться всех, кто может. Такую группу могла составить и семья, и «кружок вязальщиц», и компания друзей, и самое благочестивое интеллектуальное сообщество.

В помощь собраниям в свободном доступе был опубликован методологический материал.

Мы были готовы услышать также индивидуальные голоса тех, кто не собирался в группах. Мы верим, что любой из верующих может обратиться к Святому Духу с вопросом, чего Он хочет от Церкви и для Церкви, услышать ответ и поделиться им. Чем больше голосов Церкви будет представлено, тем большую полноту отразит синод.

Надо отметить, что Церковь, как собрание верующих, все-таки нуждалось в побуждении. Люди не привыкли к инициативе, особенно в нашей стране. Епархиальная синодальная группа активно распространяла информацию, отвечала на вопросы, консультировала, а после этого собирала отклики, заключения верующих, которые были представлены уже на предсинодальной встрече 15-16 июня. Их задача была не в том, чтобы сформулировать что-то правильное и красивое из собранной информации, а в том, чтобы изложить то, что говорит Церковь.

– Кажется, Церкви иногда необходимо длительное время, чтобы прийти к моменту, когда мирянам будет оказано такое доверие. Почему это произошло именно сейчас?

– Нельзя сказать, что раньше мирянам «не доверяли». Но на жизнь Церкви, ее отношения с миром, динамику, проявления, устройство, неизменно влияет общая культура, тип общественных отношений в конкретный период истории, контекст. Церковь никогда не отказывалась от своего постулата «Ecclesia semper reformanda» – «Церковь постоянно должна реформироваться». Но приходят особые моменты, когда нужно остановиться, осмыслить свой путь и посмотреть, не нужны ли какие-либо изменения. Такими рубежами в истории Церкви всегда были вселенские соборы и поместные синоды, огромным рубежом стал Второй Ватиканский собор. Иногда нужно дойти до новых или заново открыть старые формы и способы переосмысления самовосприятия. На них нас в хорошем смысле этого слова «провоцирует» Святой Дух. Не всегда нам удается созреть к этому моменту, иногда приходится, услышав призыв, вставать и идти. Сейчас мы переживаем именно такой момент.

– Представленные темы для углубления – например, слушание, священнопразднование, диалог в Церкви и обществе, отношения с иными христианскими конфессиями и другие, – универсальны и всегда будут иметь актуальность, отразились ли в их обсуждении текущие события и каким образом?

– Да, эти вопросы, с одной стороны, достаточно общие, а с другой – призма, через которую мы их рассматриваем: жизнь конкретной поместной церкви, епархии, приходов, общин, групп, конкретных людей. В руководстве к синодальному процессу говорится, что эти темы – лишь ориентиры, самое главное – услышать и вместе распознать вопросы и ценности, которыми живет Церковь.

– Что в работе предсинодальной встречи затронуло вас более всего?

– Я почувствовал, что это действительно то, в чем мы сейчас нуждаемся и до чего сами не доросли бы, если бы не было импульса от вдохновленного Святым Духом понтифика. Меня очень трогает открытость, степень вовлеченности участников и честность, на которые в повседневной жизни не приходится рассчитывать. Я очень рад, что с Божьей помощью получилось лучше, чем можно было ожидать по человеческим представлениям.

– Нужно ли упомянуть кого-то конкретно?

– Нет, смысл в том, что Поместная Церковь была представлена во всем ее разнообразии: те, кто включен в служения и структуры епархиального уровня; кто модерировал различные группы и сферы епархиального этапа; люди, которые просто выразили желание. Мы старались, чтобы были вовлечены все: духовенство, монашествующие и миряне. Были родители детей с особенностями, женщина с инвалидностью – она не была отобрана от какого-то общества, сама захотела включиться, и для нас это важно и ценно. Все достойны особого упоминания, но самое главное, что вместе получилась живая и репрезентативная мозаика нашей Поместной Церкви.



Беседовала Татьяна Цветкова

Источник: «Благовест-инфо»

Фото: Евгений Мартынович