Епископ Иосиф Верт: «У всех у нас есть желание, чтобы был мир во всем мире, мир в Украине, мир в России»

«Мир — это величайшее благо», — подчеркнул епископ Иосиф Верт в интервью, которое он дал для Vatican News на полях Конгресса лидеров мировых и традиционных религий. Корреспондент Радио Ватикана задала несколько вопросов Ординарию Преображенской епархии в Новосибирске перед самым открытием этого международного форума, в седьмой раз собравшего гостей в столице Казахстана.

Радио Ватикана: Отправляясь в Нур-Султан, Папа Франциск заявил, что «человечество более чем когда-либо нуждается в том, чтобы говорить о мире здесь и сейчас». Как Вы думаете, о чём же будет говорить Святейший Отец на нынешнем VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий?

Епископ Иосиф Верт: Я думаю, что Папа будет говорить прежде всего о мире. И цель предстоящего Конгресса лидеров мировых и традиционных религий та же — говорить о том, что можно и нужно сделать, чтобы на всей Земле воцарился прочный мир.

Уже более полугода мы переживаем очень сложную ситуацию в Украине, а также в России и во всем мире. Это касается всех. Прежде всего, важно осознать – насколько эта ситуация опасна. И если всё настолько серьезно, то христианин должен намного усерднее молиться о мире, чтобы Всемогущий и Милосердный Бог вмешался, встал рядом и помог бы человеку.

Мы надеемся, что в критические моменты мировой истории Господь Бог так и делает. Мы знаем это из Откровения, из Библии. И надеемся, что это проявится и в нашей сегодняшней жизни.

Мир – это, пожалуй, величайшее благо, которое существует в глобальном масштабе. В том же духе размышлял и святой Иоанн Павел II, когда шла война в Ираке или Афганистане. Он всегда повторял: мир — это самое главное, потому что, когда человек умирает, то ему уже ничего не изменить. И когда большое количество людей погибает, то для них уже невозможно будет ничего создавать и творить. Вот почему за этот мир надо бороться и усердно молиться, чтобы люди могли мирно жить и достигать тех целей, которые Бог начертал в их сердцах и душах, в их природе.

Радио Ватикана: «Мир вам» и «Идите с миром» — каждая Святая Месса начинается и заканчивается приветствием мира. И этими словами Папа Франциск также начнет и закончит Божественную Литургию здесь, в Нур-Султане. Какое ожидание связано с этим пожеланием «здесь и сейчас» для Вас и верующих из России?

Епископ Иосиф Верт: У всех нас есть желание мира во всем мире, мира в Украине, мира в России. И русские католики тоже хотят мира во всем мире. Но, возможно, не все понимают, что это значит в данном случае. Мы, старшее поколение, жили в коммунистические времена: была справедливая и несправедливая война. Пожилые люди до сих пор придерживаются взглядов, на которых они были воспитаны. Но всякая война есть преступление, говорит Святейший Отец Франциск. Нужно молиться и надеяться, что в мире вообще не будет войн.

Радио Ватикана: Вы из большой семьи российско-казахстанских немцев, Ваш брат Клеменс тоже иезуит, и вы оба, вместе с примерно двадцатью другими собратьями-иезуитами из Центральной Азии, будете присутствовать на встрече с Папой Франциском в Нур-Султане; это стало постоянной традицией для Папских поездок. Что Вы ожидаете от этого?

Епископ Иосиф Верт: Мне уже несколько раз доводилось присутствовать на таких аудиенциях со Святейшим Отцом. Последний раз это было, когда мы, епископы из России, разговаривали с Папой Франциском во время нашей поездки ad limina. Тогда мы общались, как если бы все были старыми друзьями. Несколько часов мы говорили обо всём, о важных вещах и о совершенно неважных, как разговаривают друг с другом за столом хорошие товарищи. И я также несколько лет назад был на встрече с Папой в Литве, потому что в то время я принадлежал к литовской провинции иезуитов. И вот тогда было что-то похожее: мы говорили о важных вещах, но также и о случайных, простых вещах. Вероятно, то же самое будет и здесь, в Нур-Султане. Но это, наверное, самое лучшее: чтобы потом ты ещё долго вспоминал о том, как же хорошо – разговаривать со Святым Отцом и просто быть с ним…