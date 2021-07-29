Епископ-францисканец знает, кто придумал Выборгский крендель

«Первый россиянин, назначенный епископом католической церкви, оказался очень интересным собеседником», — отмечает Маргарита Захарова, корреспондент районной газеты «Выборг», которая во дворе местного костела св. Гиацинта встретилась и побеседовала с епископом-францисканцем Николаем Дубининым. Предлагаем это интервью нашим читателям.

Его предки по материнской линии были католиками, а с отцовской — православными, поэтому рос будущий епископ в уважении и к тем, и к другим традициям. Уже во взрослом возрасте Николай вступил в орден францисканцев и принёс первые монашеские обеты. Окончил Высшую духовную семинарию. Стал священником, служил в нескольких приходах, о которых заботился его орден.

В 2005 году (и до 2018-го) он был генеральным кустодием (современные словари толкуют это слово как Герой огня и клинка либо как Страж, охранник) своего ордена в России. А в прошлом году Папа Римский Франциск назначил Николая Дубинина титулярным епископом Аквы Бизаценской и вспомогательным епископом архиепархии Матери Божией в Москве. Сегодня он помогает архиепископу Павлу Пецци на Северо-Западе: от Мурманска до Пскова и в Калининградской области. Гость нашего города утверждает, что для епископского назначения не требуется личного визита к Папе, а вот после рукоположения епископы со всего мира съезжаются на аудиенцию к понтифику. Однако из-за пандемии Николаю Дубинину пока не довелось встретиться с Папой Римским.

Мой собеседник признает, что дослужился до высокого сана, поскольку в новой истории он — первый россиянин, назначенный епископом католической церкви. До него в этом чине лишь изредка встречались епископы из местных священнослужителей — Антоний Малецкий и пятый епископ Тираспольской епархии Иосиф Алоиз Кеслер.

— Епископы в христианстве – это преемники апостолов, поэтому мой нынешний сан — высокий и ко многому обязывает, — добавляет Николай Дубинин. — Теоретически каждый священник может стать епископом, нормы оговорены в каноническом праве. Есть определенные требования по стажу рукоположения (5 лет), по возрасту (старше 35 лет), по образованию (ученая степень или признанные хорошие знания в каноническом праве, богослове, литургии), а также общепринятое мнение о мастерском духовном уровне развития жизни кандидата. Но в каждой стране важно, чтобы духовенство было местным.

— Вы не первый раз в Выборге?

— По духу Выборг мне и ордену, которому я служу, совсем не чужд. К тому же когда-то я был настоятелем францисканского монастыря в Санкт-Петербурге и регулярно приезжал сюда.

В рамках очередного визита в наш город епископ Николай обсудил с директором Выборгского объединенного музея-заповедника Валентином Белоусовым возможность для членов католической общины Выборга собираться в костеле св. Гиацинта или Рыцарском доме. Как мы знаем из исторических источников, в XV веке на этом месте располагалось деревянное сооружение, принадлежавшее францисканскому монастырю. В начале XVI века здание было перестроено под монастырскую школу.

— Нам важно, чтобы католические традиции Выборга, являющиеся частью истории города, сохранялись. Сегодня здесь небольшая община, наверное, потому что наша церковь в Советском Союзе была возрождена только в 1991 году. К этому времени у нас было всего два прихода: в Москве и Петербурге. Прежде всего, общины возрождались там, где жили группы активных прихожан, в Выборге таких не было. Однако католики в районе есть, и сегодня на службы они ездят в Санкт-Петербург.

Примечательно, что епископ владеет несколькими языками, как он говорит, это и увлечение, и необходимость:

— Ещё в школе меня привлекало изучение иностранных языков, учил английский, а по телевизору в то время транслировались занимательные занятия по изучению испанского и итальянского. Их я смотрел с удовольствием. Самостоятельно выучил белорусский, польский, пробовал чешский. До поступления в семинарию я учился на филологическом факультете Ростовского университета. А потом сама жизнь подтолкнула изучать языки для того, чтобы просвещаться, излагать свои мысли перед иностранной аудиторией.

При всей занятости круг интересов моего собеседника широк: он увлекается филологией и историей, в особенности католичеством в России. Им изучено множество архивных документов и написано несколько работ, например, «Богословие братства с природой в Истоках Францисканства» и «Критерии traditio — traductio — aptatio в русском переводе Римского Миссала».

— Эта сфера мало известна, но мы знаем, что наша церковь прошла через драматические страницы, когда сознательно любые следы истории католичества скрывались и искажались.

Николай Дубинин также интересуется музыкой, в школьные годы окончил музыкальную школу по классу фортепиано. И отец его был музыкантом. Правда, при большом желании музицировать, времени на это совсем не хватает. Отец Николай сейчас больше слушает музыку, и классическую, и это и классика, и современную. Убежден, что музыка должна облагораживать человека, нести прекрасное, а, значит, не может быть жесткой и агрессивной.

Интересно, что наш гость не чужд и таких прозаических увлечений, как склонность к кулинарному искусству:

— Будучи настоятелем францисканского монастыря в Петербурге, я изучил информацию о том, что сделали представители нашего ордена для Выборга. Как, наверное, многие догадались, они создали рецепт знаменитого кренделя. Ещё с одним братом, профессиональным кондитером мы решили возродить секретный рецепт францисканского кренделя с особым составом трав. Молва о нашем кренделе быстро дошла до Выборга и к нам в Петербург приезжали местные кондитеры. Мы попробовали изделия, приготовленные обеими сторонами, обсудили процесс изготовления и т.д.

Не отказывается епископ Николай и от хорошего чтения, в поезде или в самолете обязательно берет с собой книгу — классику, российскую и зарубежную литературу. Причём, и у современных авторов находит интересные новинки.

В круге его интересов также издательское дело, чем епископ занимался более десяти лет. Участвовал во всех этапах создания церковных книг: подбор, перевод, редактирование, иллюстрации, общий дизайн… Кстати, одно из изданий — «Золотая легенда» Иакова Ворагинского — средневековый трактат святых, которым гордится францисканское издательство, епископ Николай подарил Выборгскому замку.



Беседовала Маргарита Захарова

Фото: Маргарита Захарова и Архиепархия Божией Матери в Москве

Источник: сайт газеты «Выборг»