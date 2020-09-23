Епископ Аугсбургский: сохранение христианского наследия Европы необходимо

Иерарх заявил об этом в воскресенье, 20 сентября, на ежегодном Аугсбургском «Дне солидарности с гонимыми христианами».

Епископ Аугсбургский Бертрам Майер призвал к тому, чтобы Европа сохранила христианский облик. Согласно его заявлению, христианское наследие не должно подвергаться опасности. Об этом он заявил в воскресенье на ежегодном Аугсбургском «Дне солидарности с гонимыми христианами», мероприятии, организованном совместно с христианской организацией «Помощь Церкви в нужде».

Положение христиан на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться. В связи с этим Майер процитировал сирийского мелькитского греко-католического патриарха Григория III Лахама, который призвал христианскую молодежь Сирии оставаться в стране, несмотря на все невзгоды и опасности, и не дать умереть тысячелетним христианским традициям в стране.

«Даже во времена кризиса христиане должны по-прежнему внимательно относиться к своим братьям и сестрам по вере в других частях света», призвал архиепископ Майер.

В то же время он подчеркнул, что нужно всегда уважать веру другого человека, миссионерская работа не должна сводиться к навязыванию христианской веры другим людям, человек должен свободно предлагать свою веру и достойно жить ею.



Источник: Седмица