Епископ Амбарус: Рим не готов к Юбилею 2025 года

Хотя Ватикан активно готовится к Юбилею 2025 года, Рим еще не готов принять миллионы паломников, считает вспомогательный епископ Римской епархии монсеньор Бенони Амбарус.

Вечный город утопает в мусоре до такой степени, что врачи опасаются вспышки эпидемии. К крупным пожарам, бушующим в разных частях итальянской столицы последние несколько недель, добавились традиционные проблемы с вывозом мусора. «Причины кризиса глубокие, социальные, в связи с чем жизнь в этом городе — урок выживания и настоящая полоса препятствий», — заявил епископ Амбарус в комментарии для Vatican News.

По словам иерарха, «прежде всего речь идет о деградации человека», упадке «умения мыслить категориями общего блага», что, безусловно, сказывается на состоянии окружающей среды.

«Есть мнение, что кто-то должен что-то с этим делать, но точно не я. Ко всему примешивается коррупция. Рим постепенно превращается в настоящие городские джунгли. С другой стороны, я понимаю этих людей: после полосы препятствий, которую им приходится преодолевать каждую неделю, например, в госучреждениях, меня не удивляет, что люди сосредотачиваются на своих делах», — сказал он.

Епископ Амбар подчеркнул, что изменения должны быть инициированы как можно скорее, «чтобы паломники, которые приедут в Рим по случаю Священного Юбилейного года, оказались в известном всем по открыткам Вечном городе, а не в дурно пахнущей помойке». «Поэтому я призываю всех римлян и государственные структуры: сделать выбор во благо будущего. Если горожане увидят, что власти серьезно относятся к проблемам, они тут же присоединятся», — отметил епископ.



На фото — жители Рима наблюдают за тушением пожара