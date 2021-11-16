Епархиальный центр имени епископа-исповедника Александра Хиры в столице Сибири отметил свой десятый день рождения (ФОТО)

8 ноября 2011 г., в присутствии шести епископов, включая тогдашнего Апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Ивана Юрковича, священников и монашествующих Преображенской епархии и многочисленных гостей, в столице Сибири состоялась торжественная церемония освящения нового здания Епархиального центра, получившего имя епископа-исповедника Александра Хиры. Церемонию возглавлял ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт.

Здание оригинальной архитектуры, ныне украшающее центр Новосибирска, было построено в весьма сжатые сроки: от момента закладки краеугольного камня, привезенного с горы Фавор (27 мая 2010 г.), до официального открытия прошло менее полутора лет. В настоящее время в помещениях Епархиального центра имени епископа-исповедника Александра Хиры работают все службы Курии Преображенской епархии. Здесь же получили свою «прописку» часовня во имя Святого Иоанна Павла II, богатейшая библиотека Центра духовного развития «Иниго», офисы католической телестудии «Кана» и «Сибирской католической газеты», кабинет патронажной службы «Каритас», конференц-зал и столовая, комната отдыха и гостевые комнаты… Обретение нового и более просторного жилища, отвечающего самым высоким технологическим стандартам, несомненно придало епархиальным структурам импульс для более творческой и еще более продуктивной работы.

Торжества, посвященные «малому юбилею» всё еще юного Епархиального центра, прошли в его стенах 16 ноября, по возвращении из Москвы его «хозяина» – Владыки Иосифа Верта (поездка Его Преосвященства в столицу была связана с важным визитом секретаря Святейшего Престола по отношениям с государствами архиепископа Ричарда Пола Галлахера). В своем вступительном слове на Святой Мессе праздника Владыка в частности отметил то обстоятельство, что «наш центр не самодостаточен. Он служит! Служит прежде всего католикам на огромной территории Западной Сибири, где располагается Преображенская епархия. И потому мы включим сегодня в нашу молитву все нужды нашей епархии. (…) А епископ-исповедник Александр Хира, имя которого носит наш Центр, молится сегодня за нас на небесах». В своей проповеди Ординарий Преображенской епархии поименно перечислил всех сотрудников церковных структур, трудящихся в здании Центра и присутствовавших в этот день на богослужении, поблагодарив их за исполняемую ими на совесть, столь нужную «сердцу епархии» работу. Преосвященный Иосиф также указал на связь отмечаемого юбилея Центра с празднуемым в этом году 30-летием обретения религиозной свободы и возрождения в России католических церковных структур.

По окончании Мессы все ныне трудящиеся в Центре сотрудники смогли вновь погрузиться в праздничную атмосферу десятилетней давности, будучи приглашены на просмотр снятого осенью 2011 г. студией «Кана» видеосюжета, посвященного церемонии освящения ставшего за эти годы для них «родным» здания. Увенчанием же праздника стала братская трапеза, стол которой был накрыт в помещении столовой Центра.