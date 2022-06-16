Изгнание демонов (экзорцизм): традиция, критерии, опыт

Можем ли мы утверждать, что сверхсила, нечеловеческий голос и т.д. — это сверхъестественное явление, а не может быть объяснено какими-либо неисследованными резервными возможностями человека или воздействия на него? Этот и другие аспекты рассматривается в материале русской службы Vatican News.

В Католической Церкви богатая традиция изгнания демонов. Но, как выясняется сейчас, в Средние века часто пытались изгонять демонов из людей психически нездоровых и из людей с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Сегодня экзорцисты стараются исключить психические болезни. Но можно ли исключить исполнение роли «одержимого»?

Иисус Христос пришел к людям, чтобы возвестить Царство Божье в мире и среди людей. Все люди способны принять Бога в свое сердце: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим 5,5). Однако эта способность принять Бога омрачена грехом, и иногда случается, что зло в человеке занимает то место, в котором хочет обитать Бог. Вот почему Христос пришел освободить человека от господства зла и греха, в том числе от всех видов господства дьявола и его духов – демонов (бесов), которые стремятся дезориентировать человека, изменить направление его жизни. Поэтому Иисус изгонял демонов и избавлял людей от одержимости злыми духами, вновь открывая в человеке пространство свободы, открытости к Богу, Который дарует Духа Святого человеку, призванному стать Его храмом, и направляет его шаги к спасению. В этом деянии участвует Церковь в лице ее иерархических служителей. Церковь призвана следовать за Иисусом Христом, и она получила от Христа силу продолжать Его миссию от Его имени. Деяние Иисуса Христа, освобождающего человека от зла, осуществляется посредством церковного служения рукоположенными служителями по поручению епископа. Экзорцизм является особой, древнейшей молитвой Церкви, освобождающей от власти дьявола. В ней Церковь публично и авторитетно просит во имя Иисуса Христа, чтобы человек была освобожден от воздействия дьявола. Самая простая форма экзорцизма используется во время Таинства Крещения, а так называемый большой, или великий экзорцизм (именно он обычно изображается в кинематографе, в силу своей зрелищности) может проводиться исключительно пресвитером и только по благословению епископа. При совершении такого экзорцизма должны быть строго соблюдены правила, установленные Церковью. Перед тем как приступить к великому экзорцизму, необходимо исключить различные заболевания, которые относятся к сфере компетенции медиков, а не к сфере духовных полномочий, которыми Иисус наделил Свою Церковь. Чтобы исключить наличие симптомов, которые верующие могут принять за проявление одержимости, проводится тщательное освидетельствование с помощью различных специалистов, в том числе психиатров и психологов. При соблюдении всех установленных правил в вероятность «исполнения роли» также сводится к нулю.

Священное Писание учит нас, что злые духи, противники Бога и человека, действуют по-разному. Одержимость – это только одна из форм такого воздействия, и следует отметить, что она встречается довольно редко. Одержимости свойственна зрелищность: демон воцаряется в личности, используя ее физическую силу и физическую активность. Однако демон не может господствовать над волей человека, то есть не может лишить свободной воли и заставить человека согрешить. Тем не менее физическое насилие над одержимым становится побуждением к греху, и именно этого хочет добиться дьявол. Чин экзорцизма указывает на различные критерии и признаки, позволяющие прийти к убеждению, что речь идет именно об одержимости. Только в этом случае экзорцист уполномочен приступать к обряду великого экзорцизма. Среди таких критериев перечислены многословные речи на неизвестных языках и понимание неизвестных языков; знание событий, происходящих на расстоянии или никому не известных; проявление физической силы, не свойственной собственному возрасту и состоянию; наряду с этим имеют место буйные проявления враждебности по отношению к Богу, к Богородице, к святым, к кресту и к священных образам. Безусловно, в какой-то мере здесь возможно «исполнение роли». Кроме того, одни и те же необычные феномены могут истолковываться по-разному. Например, ясновидение может сопровождать дар пророчества, но оно может также относиться к сфере оккультизма или иметь чисто природное объяснение. Существуют определенные критерии для того, чтобы распознать оккультное происхождение этих феноменов. Изучая каждый случай, экзорцисты учитывают историю и духовное состояние человека. Известный экзорцист Санте Баболин утверждал, что из всех, кто обращается за экзорцизмом, только 2 процента оказываются одержимыми дьяволом. Таким образом, у психиатров, психологов и экзорцистов есть достаточно инструментов, чтобы отличить одержимость от «исполнения роли» или от ментального расстройства.

Экзорцизм основан на вере Церкви в существование Сатаны и других злых духов и в то, что их деятельность заключается в отдалении человека от пути спасения. Согласно католическому вероучению, демоны являются духовными существами, обладающими большой силой и умом. Однако сила и власть сатаны не бесконечна, он является лишь одним из созданий. И хотя, будучи чистым духом, Сатана обладает большой силой, он не может воспрепятствовать утверждению Царства Божьего.