Экзарх Дионисий Лахович: наш приоритет — евангелизация

24 октября 2020 года Папа Франциск назначил апостольским экзархом украинских католиков византийского обряда в Италии Его Преосвященство Дионисия Лаховича. В настоящее время экзархат насчитывает 152 общины, окормляемые 67 священниками, а также значительное число пресвитеров, которые проходят обучение в римских университетах, и несколько монашеских конгрегаций.

В интервью Vatican News монсеньор Лахович назвал основным приоритетом своей деятельности евангелизацию. В центре пастырского внимания, убежден экзарх, должны быть дети и молодежь, ведь именно они являются будущим экзархата. Перед Церковью стоит задача уберечь их от процесса секуляризации, в то же время содействуя их интеграции в обществе.

В настоящее время экзарх занимается созданием церковных структур: курии, совета по духовенству, пастырского, экономического советов и различных комиссий. Кроме того, необходимо урегулировать в соответствии с канонами служение священников экзархата посредством договоренностей с латинскими епископами об использовании храмов.

Монсеньор Лахович считает, что одним из аспектов деятельности экзархата должно быть социальное служение: особенно это касается помощи украинским женщинам-домработницам, рискующим остаться без работы из-за пандемии и нуждающимся в духовной, психологической и экономической поддержке.

До своего нового назначения экзарх Дионисий Лахович был апостольским визитатором для верных УГКЦ в Италии и Испании, а его основной задачей являлся сбор сведений об украинских верующих и пресвитерах. Он также координировал пастырскую работу и помогал поместным латинским епископам в поиске священников для окормления украинских общин.