Экуменическое богослужение в рамках традиционной Недели молитв о единстве христиан состоялось в Новосибирске (+ ФОТО)

Каждый год с 18 по 25 января в Церкви проходит неделя молитв о единстве христиан. И в центре Преображенской епархии в «допандемийные времена» всегда неукоснительно соблюдалась добрая традиция: встречаться в Кафедральном соборе, чтобы вместе молиться и размышлять над очередной предложенной темой. К сожалению, три предыдущие года наложили мораторий на такие «храмовые» встречи в Новосибирске. Однако в наступившем 2024 году такая возможность вернулась. Правда из-за ремонта в главном католическом храме столицы Сибири нынешняя экуменическая встреча прошла в гостеприимном приходском храме при обители отцов-францисканцев на левом берегу.

Организатором и «душой» мероприятия, как и во все предыдущие годы, выступил о. Коррадо Трабукки, OFM, ответственный в Преображенской епархии за экуменическое служение, которому на этот раз помогали монахини из Конгрегации Сестер Святой Елизаветы.

Вот что нам рассказал сам отец Коррадо:

— В субботу 20 января в нашем храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии состоялась долгожданная встреча в рамках Недели молитв о единстве христиан. Уровень сегодняшней встречи был приходской. Помимо католиков к нам приехали представители лютеранской общины, а также братья-православные. Некоторых приглашенных гостей не было – накануне они прислали свои извинения за отсутствие по причине болезни.

Надо также отметить, что эта неделя для левого берега Новосибирска оказалась довольно экстремальной из-за череды крупных коммунальных аварий на тепловых сетях, в связи с чем в городе даже был введен режим ЧС. Тем не менее встреча в уютном приходском храме при францисканской Крестовоздвиженской обители получилась очень камерной и дружески теплой.

Темой 2024 года стали слова заповедей «Возлюби Господа Бога твоего… и ближнего твоего, как самого себя» (Лк 10, 27).

У нас была и тыква с водой – как символ общей чаши перед совместным общением и молитвой.

Вёл наше Экуменическое богослужение Слова Божия настоятель прихода отец Виталий Костюк, OFM. Были у нас и особые чтецы. А за песнопения, сопровождавшие наше молитвенное бдение, отвечала сестра Эльжбета Васькова, CSSE.

А после часовой службы мы могли ещё спуститься в наш подвальчик, где для всех участников было приготовлено маленькое дружеское чаепитие.

Всё прошло очень хорошо. Мы — все участники — остались весьма довольны. И, конечно, надо продолжать молитву о единении христиан. Это маленький знак, что мы верим и молимся как Сам Иисус молился: да будут все едины, как Мы с Отцом!



Некоторые моменты бдения представлены в фоторепортаже с. Дарьи Рассказовой, CSSE: