Экуменическая встреча молодежи под эгидой Тэзе перенесена на 2021 год

В связи с чрезвычайной санитарной ситуацией 43-я европейская встреча молодёжи под эгидой экуменической общины Тэзе перенесена на 2021 год. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Международная встреча была запланирована на 28-31 декабря в Турине, однако, учитывая неопределённость развития пандемии в ближайшие месяцы, христианские общины-организаторы – в том числе Туринская архиепархия – решили отложить это экуменическое событие на один год.

По сообщению североитальянской поместной Церкви, главным аргументом в пользу такого решения стало то, что паломничество должно проходить в безопасных для всех условиях, а встреча охватила бы территорию всего города. Согласно программе, молодые люди со всей Европы будут гостями семей Турина и всего Пьемонта, будут посещать местные музеи, активно общаться с жителями. Их встречи, размышления и молебны, а также почитание Святой Плащаницы должны стать важной частью жизни всего города.

Однако архиепархия в своём коммюнике заверяет: потраченное время не будет потеряно, потому что были установлены контакты и разработаны детали сложной организации паломничества, определены структуры и помещения для приёма 20 тысяч гостей в течение нескольких дней. Отправной точкой для подготовительных мероприятий остаётся департамент молодёжного служения поместной Церкви.

Решение провести новогоднюю встречу в пьемонтской столице родилось в контексте экуменических традиций Турина. Первое приглашение датируется 2017 годом; его подписали главы Церквей вальденсов, баптистов, румынских православных, лютеран, адвентистов, католический архиепископ Чезаре Нозилья, руководители католической и евангелической комиссий по экуменизму, Секретариат по экуменической деятельности, а также молодёжные группы, связанные с общиной Тэзе.

Последняя, 42-я европейская встреча молодёжи Тэзе проходила с 28 декабря 2019 по 1 января 2020 года в польском городе Вроцлаве. В ней приняли участие около 15.000 юношей и девушек со всей Европы, а также группы из Ливана и Японии.