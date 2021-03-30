Эксперт-ватиканист: Католической Церкви не грозит раскол из-за запрета на благословение однополых пар

Католической Церкви не грозит никакого раскола из-за запрета на благословение однополых пар, и никаких послаблений в этом вопросе не предполагается, заявил РИА Новости ответственный секретарь «Католической энциклопедии», историк-ватиканист Алексей Юдин, комментируя дискуссию вокруг соответствующего решения Конгрегации доктрины веры.

Ранее структура Римской Курии указала на недопустимость благословения священниками однополых пар, заявление было утверждено Папой Франциском. В сообщении Конгрегации говорилось, что Римско-Католическая Церковь «не обладает и не может обладать полномочиями», чтобы благословлять союзы людей одного пола. При этом констатировалось, что «в некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении» подобных союзов.

После этого ряд священников и епископов Католической Церкви из разных стран выступили с критикой в СМИ или своих социальных сетях позиции Конгрегации, заявив, в частности, что однополые влюбленные пары являются «частью Божественного плана».

Комментируя наметившуюся дискуссию, Алексей Юдин заметил, что катехизис (вероучение) Католической Церкви остается неизменным, и принятую позицию в отношении к подобным союзам в ней «никто менять не собирается». По мнению эксперта, речь может идти лишь об отдельных случаях неповиновения священноначалию, а не о некой тенденции.

«Могут быть какие-то, ну, совсем «сорвиголовы». Но это их частная инициатива, которая идет вразрез с позицией Церкви. С точки зрения Церкви такого рода формы общежития или союза, как ни крути, не могут быть уподоблены таинству брака, никаких аналогий быть не может. Если человек рискует каким-то образом санкционировать союз между мужчиной и мужчиной и женщиной и женщиной, тогда он выходит за границу Католической Церкви», – сказал Юдин.

По его мнению, зачастую какие-то критические отзывы могут быть связаны с непониманием того, что делать в каждом конкретном случае, с «пастырской проблемой». И здесь, по словам Юдина, важно понять, что священники могут работать с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации, у которых «есть проблемы», «поодиночке». То есть, пояснил собеседник агентства, если «человек сам по себе ищет Бога» и просит обычного благословения у священника, то никто не вправе ему отказать, а вот благословение именно на однополые отношения и на подобный «брак» – это уже совсем другое, и здесь навстречу идти нельзя.

По словам ватиканиста, Папа Римский Франциск «прекрасно понимает сложность всех проблем, стоящих сейчас перед Церковью, в том числе и в этой области – пастырства для гомосексуалистов и вообще для всех людей такого рода ориентации». «Церковь все равно потенциально принимает их как своих. Но по отдельности. Что явствует из документа Конгрегации», – добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что сам понтифик нисколько не отклоняется от католического вероучения в этом вопросе.

В октябре прошлого года большой резонанс вызвал документальный фильм «Франциск» американского режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского, в котором Папа Франциск заявил о необходимости законодательства о гражданских союзах. Таким образом, по его мнению, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой. Также он высказался о праве людей нетрадиционной сексуальной ориентации быть в семье, и о том, что они тоже являются детьми Божьими.

«Там Папа как раз очень аккуратно высказался о форме подобного общежития – «взаимного существования», – что оно не должно быть объектом государственного насилия. И в этом вся сложность проблемы: Церковь это не принимает как форму брака и никогда не примет, но, с другой стороны, государственное насилие, любые формы притеснения тоже должны быть исключены», – пояснил Юдин.