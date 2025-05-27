Египет: главы Церквей Ближнего Востока отметили 1700-летие Первого Вселенского Собора

Главы Церквей Ближнего Востока приняли участие в праздновании 1700-летия Первого Вселенского собора в Никее. Мероприятие прошло при соборе св. Марка в каирском районе Аббасия по приглашению предстоятеля Коптской Церкви Патриарха Тавадроса II. Девизом празднования стали слова апостола Павла: «Будьте единодушны и единомысленны» (Флп 2:2), сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Коптской Церкви.

Перед началом мероприятия в каирской резиденции Тавадроса II состоялась его встреча с Патриархом Антиохийским и всего Востока Игнатием Ефремом II (Сиро-яковитская Церковь) и Католикосом Киликийским Арамом I. Среди гостей также были предстоятель Александрийской Православной Церкви Патриарх Феодор II, англиканский архиепископ Александрии Сами Фавзи, президент объединения протестантских Церквей Египта др. Андреа Заки, другие духовные лидеры Ближнего Востока.

После официального приема участники собрались во дворе собора, где прошел парад скаутов, потом главы трех древневосточных Церквей: Тавадрос II, Игнатий Ефрем II и Арам I дали совместную пресс-конференцию, после чего выступили несколько церковных хоров и были показаны документальные фильмы о соборе в Никее.

Затем выступил Патриарх Феодор II, сообщивший, что в его Церкви 2025-й объявлен Годом памяти св. Афанасия Александрийского. Мероприятие завершилось выступлением Патриарха Тавадроса II.