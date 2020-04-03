Единственная католическая церковь в Афганистане закрылась для прихожан в связи с пандемией коронавируса

Как сообщает Седмица.RU со ссылкой на информационное агентство «Fides», католическая часовня итальянского посольства в Кабуле — единственная католическая церковь в Афганистане — закрыла свои двери для верных мирян в связи с мерами по сдерживанию коронавируса. Об этом сообщил Джованни Скалезе, священник-варнавит, который возглавляет Missio sui iuris в Афганистане.

«В конце февраля, — рассказывает священник, — я отправил сообщение о мерах предосторожности для предотвращения распространения болезни COVID-19. К сожалению, вирус продолжал распространяться. Хотя, слава Богу, заражение в Афганистане не достигло уровня Китая или Италии, опыт этих стран показывает, что опасность вируса не следует недооценивать. Распространение первых случаев заболевания в Кабуле привело к тому, что власти посольства закрыли комплекс. В понедельник 23 марта я отслужил последнюю Мессу вместе с монахинями. Посещаемость воскресной Мессы, однако, уже значительно снизилась за последние недели, что является признаком того, что многие уже вернулись в свои страны».

Джованни Скалезе продолжает в одиночку совершать Евхаристию в церкви при посольстве: «Я не знаю, смогу ли я провести богослужения Страстной недели, потому что они требуют участия верующих или, по крайней мере, некоторых служителей, но в любом случае, каждый раз, когда будет возможность отслужить Святую Мессу, я это сделаю», — сказал священник-варнавит.

Джованни Скалезе призывает всех «жить в это тяжелое время в сопровождении личной молитвы». «Я призываю всех прожить свой собственный путь веры, используя богослужения и молитвы, распространяемые через средства массовой информации. Я призываю вас пройти этот период испытаний в духе покаяние и примирения», — сказал священник. Он призвал немногочисленных христиан Афганистана молиться «за себя, за наших близких, за жертв коронавируса, за работников здравоохранения и за гражданские власти».

По состоянию на 27 марта в Афганистане было зарегистрировано 80 инфицированных, в том числе два дипломата и четыре итальянских солдата. Страна, которая не имеет адекватных медицинских учреждений для реагирования на возможный эпидемиологический кризис, также испытывает состояние полной политической неопределенности из-за дуализма между избранным президентом Ашрафом Гани и его оппонентом Абдуллой Абдуллой, самопровозглашенными победителями на последних выборах.