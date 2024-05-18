О. Джованни Скалезе: Бог не оставил афганский народ

Афганистан был посвящён Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии, сообщает русская служба Vatican News.

Последний предстоятель миссии sui juris в Афганистане священник-варнавит Джованни Скалезе прокомментировал воззвание Папы Франциска о помощи Афганистану, где, по последним данным международных организаций, по меньшей мере 200 человек, среди которых множество детей, погибли от наводнений. Более трех тысяч домов были разрушены стихией. Эти сведения опубликовала Save the Children через два дня после того, как Папа Франциск нарушил всеобщее молчание в отношении Афганистана.

Действительно, отметил в интервью Vatican News отец Скалезе, над событиями в Афганистане уже давно приспущена завеса молчания, он перестал интересовать СМИ в особенности после 15 августа 2021 года, после прихода к власти талибов. «Мир информации необъективен, — утверждает миссионер, — он не сообщает обо всем, выбирая лишь определенные новости. Те, что могут заинтересовать обширную аудиторию, или же новости, которые могут иметь значение по идеологической, политической причине». Своим обращением к международному сообществу в среду 15 мая Святейший Отец решил привлечь внимание к жертвам стихийного бедствия. Афганцы, живущие в крайней бедности, к сожалению, привыкли к разного рода катастрофам, сказал отец Скалезе: каждый раз они «начинают сначала, стиснув зубы». Священник выразил надежду, что будет возможно вмешательство для помощи населению страны.

Отец Джованни Скалезе был единственным католическим священником в Афганистане, прежде чем был вынужден покинуть страну три года назад. «К сожалению, у меня нет добрых воспоминаний об Афганистане, — рассказал он Vatican News. – Это были очень тяжелые годы». У миссионера не было даже возможности свободно передвигаться по Кабулу, не говоря уже о других регионах. Резиденция миссии sui iuris находилась в здании итальянского посольства. В городе теракты происходили ежедневно: «Страна была в состоянии войны». Но во время миссии произошло и одно благодатное событие: 13 октября 2017 года, на завершение столетия явлений Богородицы в Фатиме, состоялось посвящение Афганистана Непорочному Сердцу Марии. «Это вселяет надежду, — прокомментировал монах. – Ведь даже если Афганистан проигнорирован, забыт и оставлен всеми, несомненно, его не может покинуть Бог и Мария. Афганистан тоже пребывает в Непорочном Сердце Марии, и оно, конечно же, защитит эту страну и сбережет ее народ, не допуская, чтобы этот народ погиб, невзирая на все испытания, которым он подвергается. Спасибо Святейшему Отцу, который напомнил об Афганистане», — сказал в конце интервью отец Джованни Скалезе.