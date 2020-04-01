Двое скончались, десятки заразились после репетиции церковного хора в штате Вашингтон

Два человека скончались, несколько десятков заразились коронавирусом после того, как в начале марта в одной из церквей штата Вашингтон состоялась репетиция хора. Сообщает Благовест-инфо.

Участники коллектива «Skagit Valley Chorale» («Хорал долины Скагита») долго думали, проводить или нет запланированную репетицию в пресвитерианской церкви Маунт-Вернона, но в конце концов решили не отменять ее. Свое решение они обосновали тем, в округе Скагит не было зафиксировано случаев коронавируса, а ближайших очаг эпидемии – Сиэтл – находился в часе езды.

Из 121 хориста на репетицию 10 марта собрались 60 человек. Члены музыкального коллектива утверждают, что они соблюдали предосторожности: поливали руки антисептиком и избегали прямых контактов. Репетиция продолжалась 2,5 часа. Никто из собравшихся не проявлял симптомов заболевания, однако, по словам врачей, носителями инфекции могли оказаться и те, кто не имел никаких респираторных проблем. Однако через три недели после злополучной репетиции 45 из 60 певцов оказались больны. У кого-то из них был диагностирован коронавирус, кто-то просто находится дома с симптомами болезни. Двое хористов умерли, трое – госпитализированы. Массовое заражение хористов показало, что хотя социальное дистанцирование имеет важное значение для предотвращения заражения, оно не защищает от коронавируса на 100%.

На сегодняшний день Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по распространению COVID-19, опередив Италию, Испанию и Китай. В стране насчитывается более 180 000 заразившихся. На 31 марта летальных исходов было 3 573. Это больше, чем в Китае и Франции (где умерло, соответственно, 3 305 и 3 523 человек), но меньше, чем в Италии и Испании (соответственно 12 428 и 8 269).