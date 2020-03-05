Духовные упражнения в Аричче: не подменять веру знанием

3 марта духовные упражнения для Римской Курии в Аричче, – которые возглавляет отец Пьетро Бовати, SJ, секретарь Папской библейской комиссии, – были посвящены недостатку веры в духовной жизни христианина. Иерархи пробудут в Доме Божественного Учителя до пятницы. Между тем, Папа Франциск следит за духовными упражнениями из Ватикана из-за простуды, которая, по сообщению пресс-службы Ватикана, «не сопровождается симптомами, связанными с другими патологиями». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди отец Бовати отметил, что перед каждым верующим стоит соблазн идолопоклонства. По сути, это маловерие, то есть неспособность жить, по-настоящему полагаясь на Христа. Проповедник размышлял над историей из Книги Исхода о грехопадении избранного народа, который в отсутствие Моисея создал для себя золотого тельца. Таким образом люди нарушили первую заповедь Декалога: запрет иметь иных богов и поклоняться им. Этот грех часто интерпретируется именно как нарушение Закона Божьего, однако в его основе лежит прежде всего недостаток веры. Отец Бовати отметил наличие «очень серьезной слепоты», которая поражает совесть верующего именно потому, что он не хочет её признать. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит ослеплённым своим лицемерием фарисеям: «Так как вы заявляете, что видите, то грех ваш на вас остаётся». Отрицая свой грех, человек не желает исцелиться, и поэтому такое поведение сродни непростительному греху против Святого Духа, подчеркнул проповедник.

В 23-й главе Евангелия от Матфея говорится о лицемерии книжников и фарисеев, которые стремились выглядеть идеальными образцами для подражания: «Лицемерие, – отметил о. Бовати, – это ложь, ибо оно заменяет добрые дела видимостью добра, искажает благочестивые практики. Лицемерие вовсе не направлено ‘на славу Божию’, но на возвышение и прославление человека. Лицемерию чуждо распознавание, потому что оно слепо и не ведает справедливости, милосердия, верности: лицемерие отождествляет добро с материальными практиками и свершениями».

Центральное место в размышлениях богослова занял рассказ о поклонении золотому тельцу из 32 главы Книги Исхода. В то время как Моисей был на вершине горы, Бог сказал ему: «Развратился народ твой». В Библии этот глагол часто относится к тем, кто не признаёт Бога и Его центральной роли в жизни человека. Именно из-за этого «приходит всякое зло, ибо глас Божий уже не слышен, зато звучат всякого рода искажения: каждый создаёт своего собственного бога, свой закон, своё личное блаженство». Также в Послании к Римлянам апостол Павел поясняет, как непризнание Бога Богом является началом всякого разлада в отношениях между людьми и жестокой сумятицы в обществе. Комментируя эпизод из Книги Исхода, о. Бовати говорил о феномене идолопоклонства, отмечая разнообразные аспекты его проявления: «Талисман может принимать форму доктринального или дисциплинарного строения. Его жёсткость – синоним незыблемости и долговечности, ясного и управляемого аспекта доктрины и даже его интеллектуального качества – является ложным внешним проявлением, если такая конструкция заменяет смиренное и постоянное вслушивание в голос Бога, говорящего духовно. Если человек заменяет веру знанием, если он перестаёт быть верным Богу, то он начинает верить в собственное обладание истиной, а не ищет её и не внимает ей в кротости и смирении».

Говоря о золотом тельце, о. Бовати подчеркнул феномен преувеличенного публичного имиджа в виртуальном мире, что чревато опасностью превратиться в ‘фолловеров’ объекта идолопоклонства. Также и в церковной жизни нужно остерегаться культа, который может быть и набожен, и великолепен в своём исполнении, но не принимает преображающее Слово Божье. Проповедник отметил: «Добротных церемоний недостаточно, если они не основаны на подлинной молитве, которая прежде всего является слушанием Бога».

Завершая свои размышления, отец Бовати напомнил о победе Христа над искушениями в пустыне: Господь учит нас преодолевать слепоту, встав на путь служения. Также 106-й Псалом напоминает, что в истории Израиля всегда были спасительные деяния Бога: «Всё это расширяет наши сердца и позволяет впустить в них действенную милость благого Господа, ибо Его любовь вечна. Иисус говорит: ‘Мужайтесь: Я победил мир’. Он победил его и для нас, дабы, признавая малость своей веры, мы могли вознести гимн хвалы, обратив любящий взгляд на Христа, нашего единственного Бога и нашего Спасителя».