Духовные лидеры Африки выступили против современного рабства

Совместно трудиться, чтобы «освободить всех, кто попал в рабство и стал жертвой торговли людьми»: такое обязательство взяли на себя 14 африканских религиозных лидеров, подписав в Аккре (Гана) «Совместную декларацию против современного рабства». Инициатива была выдвинута Глобальной сетью свободы, межрелигиозной коалицией, приверженной борьбе с торговлей людьми, под патронажем австралийского фонда Walk Free.

Декларацию в Аккре подписали представители основных религий четырёх африканских стран – Ганы, Кот-д’Ивуара, Демократической Республики Конго и Нигерии.

Межконфессиональный совет Южной Африки (NICSA) и Межконфессиональный совет Кении также выразили свою поддержку декларации, хотя их представители не смогли присутствовать на церемонии подписания документа из-за пандемии COVID-19. Генеральный секретарь Епископской конференции Ганы монсеньор Лазарь Анонди подчеркнул, что торговля людьми – это «особо тяжкое преступление, оно включает в себя эксплуатацию и жестокое обращение с людьми ради наживы». Во время церемонии была подчеркнута решающая роль религиозных лидеров в борьбе с этим злом, от которого страдают по меньшей мере 40 миллионов человек во всём мире.

Духовные лидеры африканского континента встречались на тему современной работорговли в восьмой раз: предыдущая встреча состоялась в Ватикане 2 декабря 2014 года; в ней также принимали участие Папа Франциск, видные представители различных религий и других христианских конфессий, включая предстоятеля Англиканского сообщества архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби и Вселенского Патриарха Константинопольского Варфоломея. Цель инициативы – создать международную межконфессиональную сеть для повышения осведомлённости религиозных общин против всех форм рабства, которое охватывает также проституцию, принудительный труд и торговлю органами. Другие цели включают качественное улучшение помощи жертвам, влияние на политику правительств и парламентов в этой области, продвижение этичной торговли, повышение осведомлённости общества и сбор средств для пострадавших.



Источник: Vatican News