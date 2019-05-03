Духовенство Римской епархии совершает историческое паломничество в Москву

(Заглавное фото — с сайта информационной службы Архиепархии Божией Матери в Москве)

С 29 апреля по 4 мая проходит историческое паломничество в Москву духовенства Римской епархии во главе с кардиналом — викарием Рима Анджело Де Донатисом. Вместе с кардиналом в паломничестве участвует около ста священников, а также шесть епископов — четыре вспомогательных епископа Римской епархии — Гуерино Ди Тора, Даниеле Либанори, Паоло Сельвададжи и Джанпьеро Пальмьери, епископ на покое епархии Кальяри Джузеппе Мани, и архиепископ Пьеро Марини — ныне президент Папского Комитета по Международным Евхаристическим Конгрессам, а в прошлом на протяжении десяти лет главный Папский церемониарий, — сообщает сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.

«Я благодарю Господа за этот опыт, который мы переживаем вместе, и действительно чувствуем, что желаем быть паломниками и с бóльшим усердием следовать за Господом», — сказал кардинал де Донатис в проповеди на Мессе, которую он возглавил в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия утром 30 апреля. «Здесь мы просим Господа о благодати, чтобы устремить наш взор на Воскресшего, потому что так мы откроем подлинное качество любви, той любви, которая даёт жизнь, той любви, которая унижает, смиряет себя, чтобы разделить путь и страдания человека. В этой Евхаристии я хотел бы просить для всех нас об этом даре смирения. Русские отцы всегда хранили в сердце это измерение смирения, потому что именно эта добродетель более всего делает нас похожими на Христа».

Паломничеством руководят о. Джермано Марани SJ, профессор Папского Восточного института, хорошо известный в России как постулатор процесса канонизации Федора Петровича Гааза, и Микелина Теначе, доцент Центра Алетти и профессор богословия в Папском Григорианском университете в Риме. Каждый день паломничества начинается с духовного размышления, которое готовит для священников госпожа Теначе, чтобы помочь паломникам пережить эту встречу с русской христианской традицией и культурой в свете общей веры в Воскресшего Христа. В обширной программе паломничества — встреча с Патриархом Кириллом и православным духовенством, посещение храмов, монастырей и музеев.

1 мая перед утренней Мессой паломников приветствовал генеральный викарий Архиепархии Божией Матери о. Кирилл Горбунов: «Хотя вас и не встречает здесь большая толпа народа, вы можете быть уверены, что ваш визит очень важен для нас. И особенно для нас важно то, что отправной точкой программы каждого дня паломничества для вас является наш Кафедральный собор. Вы можете быть уверены, что это — ваш дом и ваша семья здесь в Москве».

Как сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина, 2 мая в 19.00 в Кафедральном соборе состоялась Святая Месса под предстоятельством архиепископа-митрополита Павла Пецци, которому сослужили кардинал Анджело Де Донатис и сопровождающие его в поездке епископы и священники из Италии, а также Викарий Архиепископа для армян-католиков в России протоархимандрит Петрос Есаян и настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве о. Владимир Кабак.

По окончании богослужения итальянские гости во главе с кардиналом Анджело Де Донатисом были приглашены на неофициальную встречу с архиепископом Павлом Пецци, на которой предстоятель российских католиков рассказал о положении Католической Церкви в России в целом и в отдельных регионах и городах в частности, а также ответил на многочисленные вопросы гостей, касающиеся взаимоотношений Католической Церкви с государственными структурами и с Православной Церковью.

В завершении встречи кардинал Анджело Де Донатис, взяв слово, сердечно поблагодарил Владыку Павла за теплый прием, особо подчеркнув, что, участвуя в Святой Мессе, он и сопровождающие его лица почувствовали себя дома, после чего гости преподнесли Владыке Павлу памятные подарки, специально привезенные ими из Италии.

Об узловых моментах богослужения 2 мая и последующего дружеского общения — в фоторепортаже Ольги Дубягиной: