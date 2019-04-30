Генеральный викарий Рима прибыл в столицу России и отслужил в ней свою первую Мессу

Утром 30 апреля приехавший в Москву Генеральный викарий Рима кардинал Анджело Де Донатис возглавил св. Мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии для группы паломников из Италии. Высокому иерарху сослужили шестеро сопровождающих его в поездке епископов и группа священников. Святая Месса под предстоятельством кардинала Де Донатиса в сослужении архиепископа-митрополита Павла Пецци состоится в четверг 2 мая. Некоторые моменты утреннего богослужения последнего дня апреля запечатлены в фоторепортаже Ольги Дубягиной:







