«Друзья общины святого Эгидия» провели в Москве благотворительные обеды

Три рождественских обеда одновременно провели в Москве «Друзья общины святого Эгидия» вместе с бедными, бездомными и нуждающимися людьми: в храме святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, в храме Успения Пресвятой Богородицы в Газетном переулке и в центре социальной помощи благотворительной организации «Друзья общины святого Эгидия». Об этом сообщает «Благовест-инфо».

Около 400 гостей – в трудной жизненной ситуации, почти 200 волонтеров, но это не большая благотворительная акция, а праздник друзей, которые сидят вместе за столами, общаются, едят вкусную еду, слушают музыку, получают личные заботливо приготовленные для них подарки. «Рождественский обед – уникальное пространство общности, – поделилась участница обеда Анна Кузнецова. – То пространство, в котором хочется (и получается) находить не различия, а сходства между собой и гостями. Вот мы делимся сюжетами прочитанных книг, а вот обсуждаем пропорции идеального борща».

Это пространство достоинства каждого человека, считают организаторы. И создать его возможно потому, что это не разовая акция: волонтеры и их гости встречаются и общаются на протяжении всего года, на уличных раздачах еды, в центрах социальной и гуманитарной помощи. А рождественские обеды «Друзья общины святого Эгидия» проводят в Москве с 2003 года.

Фото Мелисы Савиной