Достигнув 75-летнего возраста, кардинал Николс остается главой епископата Англии и Уэльса

Президент Конференции католических епископов Англии и Уэльса кардинал Винсент Николс, которому 8 ноября 2020 года исполнилось 75 лет, останется на своем посту.

По сообщению католического информационного агентства KAI, иерарх, который с 2009 года является архиепископом Вестминстерским и примасом Англии и Уэльса, подал Папе Франциску в соответствии с каноническим правом после достижения этого возраста прошение об отставке. Святейший Отец принял прошение, но решил, что кардинал Николс останется на своем посту.

Иерарх отметил, что о данном решении Папы Франциска ему сообщил Апостольский нунций в Великобритании архиепископ Клаудио Гуджеротти, пишет Catholic.by.

Глава епископата Англии и Уэльса поблагодарил Папу Франциска за конкретный ответ и оказанное доверие, заверив понтифика в личной молитве. Со своей стороны он также попросил Папу о молитвенной поддержке. Таким образом, кардинал Николс останется главой Английского католического епископата до тех пор, пока Святейший Отец не назначит его преемника.