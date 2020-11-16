Достигнув 75-летнего возраста, кардинал Николс остается главой епископата Англии и Уэльса

Достигнув 75-летнего возраста, кардинал Николс остается главой епископата Англии и Уэльса

Ноябрь 16, 2020

Президент Конференции католических епископов Англии и Уэльса кардинал , которому 8 ноября 2020 года исполнилось 75 лет, останется на своем посту.

По сообщению католического информационного агентства KAI, иерарх, который с 2009 года является архиепископом Вестминстерским и примасом Англии и Уэльса, подал Папе Франциску в соответствии с каноническим правом после достижения этого возраста прошение об отставке. Святейший Отец принял прошение, но решил, что кардинал Николс останется на своем посту.

Иерарх отметил, что о данном решении Папы Франциска ему сообщил Апостольский нунций в Великобритании архиепископ , пишет Catholic.by.

Глава епископата Англии и Уэльса поблагодарил Папу Франциска за конкретный ответ и оказанное доверие, заверив понтифика в личной молитве. Со своей стороны он также попросил Папу о молитвенной поддержке. Таким образом, кардинал Николс останется главой Английского католического епископата до тех пор, пока Святейший Отец не назначит его преемника.

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