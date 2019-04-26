Документ Международной богословской комиссии о попрании религиозной свободы

Опубликован документ Международной богословской комиссии «Религиозная свобода на благо всех. Богословский подход к современным вызовам». Поводом к его созданию, поясняют авторы, послужило возобновление «главенствующей роли религиозных и национальных традиций в ближневосточном и азиатском регионе», которая заметным образом изменила восприятие религиозно-общественных отношений по сравнению с тем периодом, в который была одобрена Декларация II Ватиканского Собора Dignitatis Humanae. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Одним из главных вызовов современности является религиозный радикализм, определяемый сегодня как фундаментализм, говорится во вступительной части документа. Фундаментализм — это не просто возвращение к «соблюдению обрядов», но, скорее, «специфическая реакция на либеральную концепцию современного государства». В данном контексте документ напоминает о развитии учения декларации Dignitatis Humanae и ее восприятия в богословии, а затем подчеркивает, что христианское понимание религиозной свободы прежде всего подразумевает свободу личности в ее индивидуальном измерении, а затем и свободу в ее общинном измерении. Эти два аспекта неотделимы друг от друга, однако следует всё же начинать именно с индивидуального измерения, потому что свобода индивида является основанием его неотчуждаемого достоинства.

Далее в документе рассматривается религиозная свобода в контексте государства и отмечается противоречивость идеологии, провозгласившей религиозную, этическую и ценностную нейтральность государства. Абсолютное этико-религиозное безразличие государства «ослабляет гражданское общество в отношении распознавания, необходимого для осуществления подлинно либерального и демократического права, способного эффективно учитывать общинные формы, выражающие социальные связи в виду общего блага, — говорится в документе Международной богословской комиссии. – Реакция на травмирующий опыт тоталитаризмов, которые в ХХ веке уничтожали индивидов во имя силы государства, рассматриваемого как абсолют, вобравший в себя людей в качестве функций и инструментов для своей реализации, занимает центральное место в современном развитии и защите неприкосновенных прав отдельного индивида. В этом контексте право на религиозную свободу представляется одним из основоположных прав каждого человека. Почти все согласны в том, что основные права человека основаны на достоинстве человеческой личности. Однако природа этого достоинства – предмет дискуссий и тема противостояний».

Как «теократия», так и «атеизм» на уровне государства навязывают идеологию «замены Божественной власти властью государства, производя соответственно искажение религии или извращение политики», отмечается в документе. Вместе с тем не все возможные формы религиозного опыта равноценны: «На политическую власть, хранительницу общественного порядка, возложен долг защищать граждан, особенно наиболее уязвимых, от сектантских течений с некоторыми религиозными притязаниями (психологическая и аффективная манипуляция, использование в экономических и политических целях, изоляционизм и т.д.)».

Документ приводит в пример два типа нарушений религиозной свободы: первый — это отсутствие или значительное ограничение юридической свободы религии, второй – характерный для «стран с диктатурой, где преобладает атеизм», а также для некоторых стран, называющих себя демократическими, религиозные общины преследуются или же верующие подвергаются дискриминации, например, на рабочих местах, либо им закрыт доступ к определенным административным функциям и некоторым видам социальной помощи. В этих странах — поясняется в тексте – некоторые религиозные группы подвергаются ограничениям, затрудняющим их социальную деятельность в области здравоохранения, образования и т.д. «Подлинная свобода религии, — утверждается в документе, — возможна только при условии, что она может выражать себя деятельно».