Добрый самарянин – пример для пользователей соцсетей

29 мая Департамент коммуникации Святейшего Престола обнародовал документ, озаглавленный «К полному присутствию. Пастырское размышление о взаимодействии с социальными медиа». Сообщает русская служба Vatican News.

Вдохновляясь евангельской притчей о Добром самарянине, документ призывает к диалогу о том, как сделать цифровую экосистему более человечной. Цифровая революция создала новые возможности, но также множество проблем, и документ указывает на некоторые «подводные камни», которых следует избегать в сети: отношение к пользователям как к потребителям или товару, создание «индивидуалистических пространств», которые ориентированы только на единомышленников или поощряют экстремизм; в интернет-среде многие оказались на обочине и пострадали. У христиан возникает вопрос: как сделать цифровую экосистему пространством обмена, сотрудничества и сопричастности, построенным на взаимном доверии?

Сайт, посвящённый документу «К полному присутствию. Пастырское размышление о взаимодействии с социальными медиа»

Проявление «добрососедства» в социальных сетях начинается с готовности слушать, осознавая, что наши сетевые собеседники – реальные люди. Даже в среде «информационной перегруженности» внимательное слушание и открытое сердце позволяют перейти от простого знакомства к подлинной встрече. Мы можем начать узнавать ближе цифровых соседей, понимая, что их страдания затрагивают и нас. Цель христианского присутствия в Интернете – строить не просто «связи», а встречи, которые перерастут в подлинные отношения и укрепят местные общины.

Путешествуя по «цифровым магистралям», отмечается в документе, можно встречаться с другими либо в духе равнодушия, либо в духе поддержки и дружбы. В последнем случае мы – порой в качестве Милосердных самарян, а порой и пострадавших – можем помочь в исцелении ран, нанесённых токсичной цифровой средой. Нужно перестроить цифровое пространство, чтобы оно стало более человечным и здоровым. В то же время эта среда должна способствовать созданию реальных сообществ, основанных на живых встречах, необходимых для тех, кто верит в Слово, ставшее плотью.

Полный текст документа на сайте Святейшего Престола

Христиане привносят в соцсети особый стиль, способ общения, вдохновлённый Христом, Который возлюбил нас до конца Своими словами, делами, душой и телом. Истина открывается в общении, которое зиждется на любви. Христианское присутствие в цифровых СМИ должно отражать этот стиль, то есть передавать правдивую информацию креативным способом, который исходит из дружбы и созидает сообщество. Этот стиль часто использует реальные истории; оказывает влияние в сети ответственным образом, поскольку христиане являются «ткачами общения». Их стиль активно продвигает человеческое достоинство, он – синодальный, помогающий открывать сердца и принимать наших братьев и сестёр.

Присутствие христиан в соцсетях должно быть обозначено свидетельством: христиане там не для того, чтобы продавать товар или заниматься прозелитизмом. В цифровой среде они призваны подтверждать словами и жизнью то, что совершил Бог, объединив нас во Христе. В документе подчёркивается, что для христиан случайные встречи в соцсетях должны становиться встречами с ближним, чья жизнь их волнует, а значит встречами с Господом. Таким образом, коммуникация предлагает взгляд на общение, которое коренится в Пресвятой Троице, нашей истинной «землёй обетованной».