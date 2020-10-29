Добрые новости «Благотворительной столовой св. Николая» в Новосибирске

Благотворительная столовая св. Николая сообщает на своей страничке в фейсбуке:

«У нашей Столовой есть добрые друзья, которые из-за пандемии не могли нас посещать. Зато какая радостная встреча после долгой разлуки! Катехитическая лекция с отцом Коррадо Трабукки, OFM, как всегда собрала бо́льшую часть наших посетителей».

А неделю назад социальный работник Столовой Елена Тарасова провела с посетителями мастер-класс по «технике рисования шерстью». Как говорится:

«Если серо за окном, то почему бы самим не украсить эту осень?».

Столовая для малообеспеченных граждан начала свою работу в Кировском районе Новосибирска 7 декабря 2015 года.

Бесплатная столовая — это социальный проект благотворительной католической организации «Каритас», которая работает в Новосибирске с 1991 года. Проект направлен на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за низкого дохода, потери работы, социальной изоляции или болезни. В первую очередь в столовой ждут одиноких пенсионеров с финансовыми трудностями.

Стоит также отметить, что в подготовке открытия столовой большую работу провели монахини Конгрегации Сестер св. Елизаветы. Они же теперь и опекают столовую.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.