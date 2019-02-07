Диалог жизни. Отношения с Восточными православными Церквами

Восточные православные Церкви образуют единую семью Церквей различных традиций (армянских, коптских, сирийских), объединённых не только общей верой во Христа, как это было определено первыми Вселенскими соборами, но и общей историей, отмеченной гонениями и исходом.

Благодаря экуменическим контактам, установленным после II Ватиканского собора с этими древними христианскими общинами, которые объединяют около 50 млн верующих, наши Церкви стали ближе, чем когда-либо прежде. Фактически после полутора тысяч лет разделения прочная общая основа веры и практики Святых Таинств остается неизменной.

Богословский диалог с Восточными православными Церквами ведется в рамках многосторонней комиссии и трёх двусторонних комиссий. Многосторонняя комиссия — известная как Международная совместная комиссия по богословскому диалогу между Католической Церковью и Восточными православными Церквами — с 2003 года ежегодно собирает представителей Католической Церкви и семи Церквей, которые признают три первых вселенских собора: сирийского православного Патриархата Антиохии, Армянской Апостолськой Церкви, Коптской Православной Церкви Египта, православных Церквей Тевахедо в Эритрее и Эфиопии, Сиро-маланкарской Православной Церкви. После принятия в 2009 году первого документа о природе Церкви и второго в 2015 году об общении в жизни Церкви комиссия приступила к третьему этапу диалога по вопросу о Таинствах. С 29 января по 5 февраля 2018 года в Эчмиадзинском католикосате Армянской Апостольской Церкви состоялось XV пленарное заседание Комиссии по этому вопросу. Под совместным председательством кардинала Курта Коха и митрополита Дамиетского Бишоя из Коптской Православной Церкви были рассмотрены темы, связанные, в частности, с Таинствами примирения, помазания больных и рукоположения. Дискуссия позволила выявить широкое согласие в богословии этих Таинств несмотря на различия в их совершении.

Комиссия продолжила обсуждать эту тему на следующей сессии, проходящей в Риме с 28 января по 1 февраля 2019 года, на которой основное внимание уделяется Таинству Брака, — особенно деликатному вопросу с учётом различного богословского подхода на Западе и на Востоке.

Перед представителями Восточных православных Церквей стоит также задача найти преемника митрополиту Бишою, сопредседателю комиссии с момента ее основания, скончавшемуся в сентябре 2018 года. Членами этой комиссии являются две маланкарские православные Церкви в штате Керала (южная Индия). С 1989 года с ними были установлены два параллельных двусторонних диалога, несмотря на создание многосторонней богословской комиссии, которая занимается тремя главными темами: церковной историей, общим свидетельством и экклесиологией.

Комиссия по богословскому диалогу между Католической Церковью и маланкарской сиро-православной Церковью провела своё ежегодное собрание 10 декабря 2018 года в Центре духовности в Манганаме (Коттаям) под сопредседательством монс. Брайана Фаррелла (секретаря Папского совета по содействию христианскому единству) и митрополита Куриакосе Мор Феофилоса (патриаршего викария в Германии, Швейцарии и Австрии). Повестка дня совещания включала главным образом проект «совместного осмысления» руководящих принципов заключения смешанных браков, подписанных иерархами обеих Церквей после достижения договоренности по этому вопросу в 1994 году. 11 и 12 декабря там же состоялась встреча комиссии по диалогу между Католической Церковью и другой ветвью маланкарской православной Церкви, под сопредседательством монс. Фаррелла и митрополита Делийского Йоханана Мара Димитриоса. Комиссия рассмотрела проекты, связанные с публикацией источников по истории христиан Южной Индии, общие святоотеческие чтения на каждый день года, руководящие принципы сотрудничества пастырей.

Третий важный двусторонний диалог ведется с Ассирийской Церковью Востока, которая не входит в упомянутую выше многостороннюю комиссию. Совместная комиссия по богословскому диалогу, созданная в соответствии с общей христологической декларацией, подписанной в 1994 году Иоанном Павлом II и Католикосом-Патриархом Маром Динхой IV, завершила первый этап работы в 2017 году подписанием совместной Декларации о таинственной жизни и начала новый этап диалога о тайне Церкви. С 5 по 9 ноября 2018 года комиссия собралась в ватиканском Доме Святой Марфы под сопредседательством монс. Йохана Йозефа Бонни, епископа Антверпена, и ассирийского епископа Калифорнийского Мара Ава Ройеля, чтобы изучить четыре определения Церкви – единая, святая, вселенская и апостольская – в литургическом, библейском, святоотеческом наследии Восточной Церкви.

9 ноября членов комиссии принял Папа Франциск и в своем обращении к ним подчеркнул, что «практические и дисциплинарные различия не всегда являются препятствием для единства» и что «некоторые различия в богословских выражениях могут рассматриваться как взаимодополняющие, а не конфликтные».

Диалог истины был бы невозможен без духа братства, которым наполнен диалог милосердия. В этой связи следует отметить три события, касающиеся отношений с Восточными православными Церквями в 2018 году.

Во-первых — визит в Ватикан армянских Патриархов Гарегина II и Арама I в начале апреля по случаю освящения Папой Франциском статуи святого Григора Нарекаци в Садах Ватикана; в церемонии также принял участие армянский католический Патриарх Григор Петрос XX. Григор Нарекаци, армянский святой X века, имя которого внесено в Римский мартиролог в 2001 году, провозглашенный Учителем Церкви в 2015 году, является ярким свидетельством того, что взаимное признание святости — это привилегированный путь к единству. Патриарх Гарегин во второй раз встретился с Папой Франциском в Ватикане 24 октября по случаю пастырского визита в Италию, его сопровождал новый представитель Армянской Церкви в Риме архиепископ Хаджаг Барсамян.

Ещё одним важным событием в экуменическом диалоге стал визит в Рим Патриарха Мара Геваргиса III, главы Ассирийской Церкви Востока. 9 ноября, в конце совместной молитвы о мире с Папой Франциском в часовне Redemptoris Mater Апостольского дворца была подписана важная совместная декларация о положении христиан на Ближнем Востоке. В документе подтверждается, что «Ближний Восток без христиан больше не был бы Ближним Востоком» и подчёркивается ценность общего мученичества на экуменическом пути: «Подобно тому, как кровь Христа, пролитая из любви, принесла примирение и единство и сделала Церковь процветающей, точно так же и кровь этих мучеников нашего времени — членов различных Церквей, но объединенных их общими страданиями — является семенем христианского единства» (№ 4).

Третьим важным событием 2018 года в сфере экуменизма стала встреча 7 июля, в ходе которой Папа Франциск принял глав Церквей Ближнего Востока в итальянском городе Бари для совместной молитвы и размышлений. Впервые в истории рядом с Епископом Рима находились Вселенский Патриарх, Патриарх Александрийский, а также четыре главы восточных Церквей: Патриарх Коптской Церкви Тавадрос II, сирийский Патриарх Игнатий Афрем II, Католикос Киликийский Арам I и Католикос ассирийский Патриарх Мар Геваргис.

Состоялся истинный диалог жизни, вызванный общей обеспокоенностью и надеждой на мирное будущее на Ближнем Востоке. Стоя на пороге базилики Святителя Николая, Папа Франциск вместе с иерархами Церквей выпустил несколько голубей.

Как прокомментировал брат Энцо Бьянки, «с порога этой церкви вместе с голубями, вестниками мира, возможно, в мир отправилась самая горячая тоска по зримому единству христиан, возможно, встреча братьев за одним столом. Это и есть пророчество, которое ускоряет наступление того дня, когда за одной трапезой можно будет причаститься единого хлеба и единой чаши, Тела и Крови единственного Господа наших Церквей и нашей жизни».



О. Иакинф Дестивель, ОР, официал восточной секции Папского совета по содействию христианскому единству

На фото: Папа Франциск на встрече с главами Церквей Ближнего Востока (Бари, 7 июля 2018 г.)

Источник: Vatican News