Диалог жизни. Отношения с Восточными православными Церквами

Диалог жизни. Отношения с Восточными православными Церквами

Февраль 07, 2019

Восточные православные Церкви образуют единую семью Церквей различных традиций (армянских, коптских, сирийских), объединённых не только общей верой во Христа, как это было определено первыми Вселенскими соборами, но и общей историей, отмеченной гонениями и исходом.

Благодаря экуменическим контактам, установленным после II Ватиканского собора с этими древними христианскими общинами, которые объединяют около 50 млн верующих, наши Церкви стали ближе, чем когда-либо прежде. Фактически после полутора тысяч лет разделения прочная общая основа веры и практики Святых Таинств остается неизменной.

Богословский диалог с Восточными православными Церквами ведется в рамках многосторонней комиссии и трёх двусторонних комиссий. Многосторонняя комиссия — известная как Международная совместная комиссия по богословскому диалогу между Католической Церковью и Восточными православными Церквами — с 2003 года ежегодно собирает представителей Католической Церкви и семи Церквей, которые признают три первых вселенских собора: сирийского православного Патриархата Антиохии, Армянской Апостолськой Церкви, Коптской Православной Церкви Египта, православных Церквей Тевахедо в Эритрее и Эфиопии, Сиро-маланкарской Православной Церкви. После принятия в 2009 году первого документа о природе Церкви и второго в 2015 году об общении в жизни Церкви комиссия приступила к третьему этапу диалога по вопросу о Таинствах. С 29 января по 5 февраля 2018 года в Эчмиадзинском католикосате Армянской Апостольской Церкви состоялось XV пленарное заседание Комиссии по этому вопросу. Под совместным председательством кардинала Курта Коха и митрополита Дамиетского Бишоя из Коптской Православной Церкви были рассмотрены темы, связанные, в частности, с Таинствами примирения, помазания больных и рукоположения. Дискуссия позволила выявить широкое согласие в богословии этих Таинств несмотря на различия в их совершении.

Комиссия продолжила обсуждать эту тему на следующей сессии, проходящей в Риме с 28 января по 1 февраля 2019 года, на которой основное внимание уделяется Таинству Брака, — особенно деликатному вопросу с учётом различного богословского подхода на Западе и на Востоке.

Перед представителями Восточных православных Церквей стоит также задача найти преемника митрополиту Бишою, сопредседателю комиссии с момента ее основания, скончавшемуся в сентябре 2018 года. Членами этой комиссии являются две маланкарские православные Церкви в штате Керала (южная Индия). С 1989 года с ними были установлены два параллельных двусторонних диалога, несмотря на создание многосторонней богословской комиссии, которая занимается тремя главными темами: церковной историей, общим свидетельством и экклесиологией.

Комиссия по богословскому диалогу между Католической Церковью и маланкарской сиро-православной Церковью провела своё ежегодное собрание 10 декабря 2018 года в Центре духовности в Манганаме (Коттаям) под сопредседательством монс. Брайана Фаррелла (секретаря Папского совета по содействию христианскому единству) и митрополита Куриакосе Мор Феофилоса (патриаршего викария в Германии, Швейцарии и Австрии). Повестка дня совещания включала главным образом проект «совместного осмысления» руководящих принципов заключения смешанных браков, подписанных иерархами обеих Церквей после достижения договоренности по этому вопросу в 1994 году. 11 и 12 декабря там же состоялась встреча комиссии по диалогу между Католической Церковью и другой ветвью маланкарской православной Церкви, под сопредседательством монс. Фаррелла и митрополита Делийского Йоханана Мара Димитриоса. Комиссия рассмотрела проекты, связанные с публикацией источников по истории христиан Южной Индии, общие святоотеческие чтения на каждый день года, руководящие принципы сотрудничества пастырей.

Третий важный двусторонний диалог ведется с Ассирийской Церковью Востока, которая не входит в упомянутую выше многостороннюю комиссию. Совместная комиссия по богословскому диалогу, созданная в соответствии с общей христологической декларацией, подписанной в 1994 году Иоанном Павлом II и Католикосом-Патриархом Маром Динхой IV, завершила первый этап работы в 2017 году подписанием совместной Декларации о таинственной жизни и начала новый этап диалога о тайне Церкви. С 5 по 9 ноября 2018 года комиссия собралась в ватиканском Доме Святой Марфы под сопредседательством монс. Йохана Йозефа Бонни, епископа Антверпена, и ассирийского епископа Калифорнийского Мара Ава Ройеля, чтобы изучить четыре определения Церкви – единая, святая, вселенская и апостольская – в литургическом, библейском, святоотеческом наследии Восточной Церкви.

9 ноября членов комиссии принял Папа Франциск и в своем обращении к ним подчеркнул, что «практические и дисциплинарные различия не всегда являются препятствием для единства» и что «некоторые различия в богословских выражениях могут рассматриваться как взаимодополняющие, а не конфликтные».

Диалог истины был бы невозможен без духа братства, которым наполнен диалог милосердия. В этой связи следует отметить три события, касающиеся отношений с Восточными православными Церквями в 2018 году.

Во-первых — визит в Ватикан армянских Патриархов Гарегина II и Арама I в начале апреля по случаю освящения Папой Франциском статуи святого Григора Нарекаци в Садах Ватикана; в церемонии также принял участие армянский католический Патриарх Григор Петрос XX. Григор Нарекаци, армянский святой X века, имя которого внесено в Римский мартиролог в 2001 году, провозглашенный Учителем Церкви в 2015 году, является ярким свидетельством того, что взаимное признание святости — это привилегированный путь к единству. Патриарх Гарегин во второй раз встретился с Папой Франциском в Ватикане 24 октября по случаю пастырского визита в Италию, его сопровождал новый представитель Армянской Церкви в Риме архиепископ Хаджаг Барсамян.

Ещё одним важным событием в экуменическом диалоге стал визит в Рим Патриарха Мара Геваргиса III, главы Ассирийской Церкви Востока. 9 ноября, в конце совместной молитвы о мире с Папой Франциском в часовне Redemptoris Mater Апостольского дворца была подписана важная совместная декларация о положении христиан на Ближнем Востоке. В документе подтверждается, что «Ближний Восток без христиан больше не был бы Ближним Востоком» и подчёркивается ценность общего мученичества на экуменическом пути: «Подобно тому, как кровь Христа, пролитая из любви, принесла примирение и единство и сделала Церковь процветающей, точно так же и кровь этих мучеников нашего времени — членов различных Церквей, но объединенных их общими страданиями — является семенем христианского единства» (№ 4).

Третьим важным событием 2018 года в сфере экуменизма стала встреча 7 июля, в ходе которой Папа Франциск принял глав Церквей Ближнего Востока в итальянском городе Бари для совместной молитвы и размышлений. Впервые в истории рядом с Епископом Рима находились Вселенский Патриарх, Патриарх Александрийский, а также четыре главы восточных Церквей: Патриарх Коптской Церкви Тавадрос II, сирийский Патриарх Игнатий Афрем II, Католикос Киликийский Арам I и Католикос ассирийский Патриарх Мар Геваргис.

Состоялся истинный диалог жизни, вызванный общей обеспокоенностью и надеждой на мирное будущее на Ближнем Востоке. Стоя на пороге базилики Святителя Николая, Папа Франциск вместе с иерархами Церквей выпустил несколько голубей.

Как прокомментировал брат Энцо Бьянки, «с порога этой церкви вместе с голубями, вестниками мира, возможно, в мир отправилась самая горячая тоска по зримому единству христиан, возможно, встреча братьев за одним столом. Это и есть пророчество, которое ускоряет наступление того дня, когда за одной трапезой можно будет причаститься единого хлеба и единой чаши, Тела и Крови единственного Господа наших Церквей и нашей жизни».


О. , ОР, официал восточной секции Папского совета по содействию христианскому единству

На фото: Папа Франциск на встрече с главами Церквей Ближнего Востока (Бари, 7 июля 2018 г.)

Источник: Vatican News

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