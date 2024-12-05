Диалог о судьбе Европы: премьер-министр Венгрии посетил Ватикан (+ ФОТО)

4 декабря премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан посетил Ватикан, где пообщался с Папой Франциском и с руководством Госсекретариата.

После аудиенции у Святейшего Отца глава правительства Венгрии встретился с госсекретарем Его Святейшества кардиналом Пьетро Паролином и зам. секретаря по связям с государствами монсеньором Мирославом Ваховским.

Как сообщает Vatican News со ссылкой на Зал печати Ватикана, беседа прошла «в сердечной атмосфере». Были подчеркнуты «прочные и плодотворные» двусторонние отношения, а также дана высокая оценка вклада Католической Церкви в продвижение развития и благосостояния венгерского народа.

Особое внимание собеседники уделили войне на Украине, поставив акцент на ее гуманитарных последствиях и усилиях по содействию миру.

Среди других вопросов, затронутых во время встречи, были венгерское председательство в Совете Евросоюза, центральная роль семьи и защита молодых поколений.

В качестве подарков Папа Франциск подарил премьер-министру Венгрии терракотовую работу «Нежность и любовь», специальные издания некоторых папских документов, Послание ко Всемирному дню мира 2024 года и книгу о всемирном бдении Statio Orbis, которое состоялось в Ватикане 27 марта 2020 года в связи с начавшейся пандемией COVID-19.

В свою очередь Виктор Орбан подарил понтифику экземпляр книги «Жизнь Иисуса Христа» французского религиозного деятеля и писателя священника-доминиканца Анри Дидона, опубликованную в 1896 году.