Детский фонд ООН призвал не допустить потерю поколения в связи с COVID-19

«Будущее целого поколения под угрозой», — заявила Хенриетта Фор, комментируя данные доклада ЮНИСЕФ.

20 ноября отмечался Всемирный день ребенка, по случаю которого Детский фонд ООН обнародовал специальный доклад, озаглавленный «Предотвратить потерю поколения в связи с COVID-19». В нем приводится анализ последствий пандемии для детей и подростков.

Согласно обнародованным данным, в 87 странах каждый девятый зараженный COVID-19 – ребенок или подросток в возрасте до 20 лет, то есть самые молодые составляют 11 процентов от всех зараженных.

По данным на ноябрь этого года, 572 миллиона учащихся не посещают школу – 33 процента всех школьников в мире.

Детский фонд прогнозирует, что из-за неоказания медицинских услуг и истощения в течение года умрет на 2 миллиона больше детей, чем в прошлом году, и 200 тысяч детей родятся мертвыми. Число детей в возрасте до 5 лет, страдающих тяжелым истощением, увеличится на 14 процентов, от голода умрут на 10 тысяч детей в месяц больше, в первую очередь в Южной Азии и в Африке к югу от Сахары.

Во всем мире число детей, страдающих от разных форм бедности, не имеющих доступа к образованию, здравоохранению, жилью, питанию, гигиеническим службам и воде, увеличилось на 15 процентов.

«Во время пандемии COVID-19 распространилось стойкое убеждение, согласно которому дети почти не страдают от этой болезни. Это крайне далеко от реальности, — заявила Хенриетта Фор, генеральный директор детского фонда ООН. – Дети могут заболеть и распространять болезнь, но это лишь верхушка айсберга пандемии. перебои в оказании основных услуг, стремительный рост бедности – это огромная угроза для детей. Чем дольше продлится этот кризис, тем глубже он затронет образование, медобслуживание, питание и благополучие детей. Будущее целого поколения под угрозой».

Согласно исследованиям, проведенным в 140 странах, в трети из них объем медицинских услуг уменьшился по меньшей мере на 10 процентов. На 40 процентов сократились поставки продовольствия для детей и женщин в 135 странах. Ожидается, что 250 миллионов детей моложе пяти лет не смогут получать витамин А, необходимый для выживания.

Источник: Vatican News