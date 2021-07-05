Детский фонд ООН назвал страны с самыми качественными услугами для детей

Детский фонд ООН обнародовал доклад о социальных услугах для детей в развитых странах. Согласно последним данным, на первых местах по доступности этих услуг находятся Люксембург, Исландия, Швеция, Норвегия и Германия. Последние места занимают Словакия, США, Кипр, Швейцария и Австралия.

Критериями этой классификации являются качество предоставляемых услуг и их стоимость. В странах, занимающих первые места, существуют также самые продолжительные и хорошо оплачиваемые отпуска по уходу за детьми. Они предоставляются как матерям, так и отцам. Таким образом, в этих странах родители могут выбрать, каким образом позаботиться о детях: воспользоваться декретным отпуском или же услугами по уходу за детьми.

Из отчета следует, что менее половины развитых стран предоставляет родителям по меньшей мере 32 недели полностью оплачиваемого отпуска по уходу за детьми. Если же такой отпуск предоставляется отцу, то его продолжительность сокращается; кроме того, лишь немногие пользуются этой возможностью из-за культурных или профессиональных препятствий.

В докладе отмечается, что окончание декретного отпуска почти никогда не совпадает с тем моментом, когда ребенок имеет право посещать детский сад по доступной цене, и семьи испытывают значительные трудности, чтобы обеспечить уход за ребенком после декретного отпуска.

В то время как в большинстве развитых стран государство обеспечивает доступные услуги для малоимущих семей, родители-одиночки в Словакии, на Кипре и в США вынуждены отдавать до половины своей зарплаты за помощь с детьми.

Вот еще некоторые данные: Япония, Румыния, Эстония и Южная Корея находятся на первом месте по обеспечению права на декретный отпуск. США – единственная развитая страна, в которой на национальном уровне не закреплено право на оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, хотя в девяти штатах и в Вашингтоне такое право существует. Исландия, Латвия, Новая Зеландия, Финляндия и Дания предлагают самые качественные услуги по уходу за детьми и воспитанию. В то же время в Новой Зеландии, вместе с Ирландией и Швейцарией, эти услуги самые дорогостоящие.

Что касается Италии, то из 41 страны она занимает 28-е место по оплачиваемым декретным отпускам и 14-е – по качеству предоставляемых услуг, зато находится на первом месте по стоимости этих услуг, разделяя пальму первенства с Чили и Мальтой.

В докладе Детского фонда подчеркивается, что в период пандемии семьи с маленькими детьми оказались в сложной ситуации и многие потеряли работу.

Детский фонд просит правительства обеспечить по меньшей мере 6-месячный оплачиваемый отпуск по уходу за детьми и всеобщий доступ к качественным услугам для детей дошкольного возраста.



Источник: Vatican News