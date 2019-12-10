Десятилетие установления дипломатических отношений между Святым Престолом и Россией было отмечено пресс-конференцией в Москве

9 декабря 2019 года исполнилось 10 лет с момента установления полномасштабных дипломатических отношений между Святым Престолом и Российской Федерацией. Этому событию 9 декабря была посвящена пресс-конференция в пресс-центре МИА «Россия сегодня», в которой принял участие Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре и те, кто готов был рассказать о динамике развития двусторонних отношений и приоритетных направлениях сотрудничества.

В начале встречи Апостольский нунций напомнил о том, что официальное установление полномасштабных дипломатических отношений произошло через несколько дней после встречи Президента РФ Дмитрия Медведева и Папы Бенедикта XVI в Ватикане 5 декабря 2009 г. Это событие имеет долгую предысторию, которая началась в 1817 г., когда при Святом Престоле появилось представительство Российской империи. В 1847 г., напомнил архиепископ, был заключен даже конкордат между Святым Престолом и Россией с целью нормализовать положение Католической Церкви в Российской империи. В 1864 г. по политическим причинам дипломатические отношения были прерваны и частично восстановились лишь через 30 лет, при этом однако в России так и не удалось открыть дипломатическое представительство Святого Престола. В ХХ веке политика СССР базировалась на четко выраженной идеологеме противостояния Ватикану, однако в контексте так называемой «восточной политики» Папы Иоанна XXIII Святой Престол стал более открытым к контактам со странами соцлагеря. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев стал первым советским лидером, который посетил Ватикан с официальным визитом в 1989 г., после чего 15 марта 1990 г. были установлены официальные отношения Святого Престола и СССР. За этим последовали два официальных визита в Ватикан первого президента России Бориса Ельцина. За последние 20 лет Архиепископ Мильоре насчитал восемь визитов российских лидеров в Ватикан: два – президента Дмитрия Медведева и шесть – президента Владимира Путина (из них три – это встречи с Папой Франциском).

«Постепенное восстановление атмосферы доверия в католическо-православных отношениях благодаря усилиям в поиске решения существующих проблем, призыв к обретению правовых гарантий для осуществления деятельности Католической Церкви в России, развитие политических и дипломатических отношений между Святым Престолом и Российской Федерацией во всех сферах, представляющих общий интерес», – так определил нунций приоритетные задачи, стоящие в последние годы перед дипломатическим представительством Святого Престола в России. Он особым образом отметил успешное развитие сотрудничества двух стран в международных организациях, а также «динамическое сотрудничество» в области науки, образования и культуры. Представитель Ватикана привел красноречивые примеры: это и совместные проекты Папского комитета по историческим наукам и Института Всеобщей истории РАН, и обмен художественными выставками в 2016 и 2018 гг., и работа по линии Министерства образования РФ о взаимном признании дипломов и академических степеней, и Меморандум о намерениях, заключенный в июле 2019 г. между Минздравом РФ и Госсекретариатом Святого Престола.



Помимо взаимодействия на государственном уровне, расширяется диалог Римско-Католической и Русской Православной Церквей, который получил «мощный импульс» после встречи в Гаване в феврале 2016 г. Папы Франциска и Патриарха Кирилла, продолжил дипломат. Отвечая на вопрос «Благовест-инфо», он отметил: «Цель этого сотрудничества – в том, чтобы двигаться в сторону единства, что не означает единообразия. Единство, как часто повторяет Папа Франциск, состоит в том, чтобы мы могли сказать: Христос един для всех нас, у нас единое учение, мы все ведем христианскую жизнь, но при этом сохраняем свои структуры и традиции; чтобы мы могли вместе выступать по ключевым вопросам, не только нравственным, но по всем, которые влияют на жизнь людей по всему миру… Мы вместе движемся в том направлении – в основном, за счет религиозного и культурного сотрудничества». В качестве наиболее яркого примера такого сотрудничества архиепископ назвал ежегодный обмен летними визитами священников и семинаристов из обеих Церквей, знакомство с жизнью, учебным процессом и научным потенциалом друг друга. «Эти контакты имеют огромное значение. Мы не могли бы двигаться вместе рука об руку в нашей вере без преодоления предрассудков и разногласий прошлого, которые накапливались веками. И лучший способ это сделать – создать условия для того, чтобы православные и католические священники не называли друг друга дьяволами, а называли друзьями. Тогда люди прислушаются к этому посланию, и соответствующее настроение утвердится в обществе, и тогда мы достигнем единства между нашими Церквями», – сказал представитель Святого Престола.



Генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский сосредоточился на трех аспектах юбилея. С точки зрения политики успешное развитие дипломатических отношений за минувшее десятилетие свидетельствует, что Российскую Федерацию и Святой Престол, которые имеют «общие политические позиции по многим проблемам современного мира», «многое объединяет». Конфессиональный аспект связан с преодолением за это время предвзятого отношения к католикам, которое обострилось в 2002 г. в связи с учреждением католических епархий в России. «Российское общество перестало бояться католиков», – констатировал отец Игорь. Третий аспект юбилея – общегуманитарный, связанный с защитой общечеловеческих ценностей. Здесь Святой Престол и Российская Федерация имеют много общего, как и Римско-Католическая и Русская Православная Церкви и представители иных традиционных конфессий России. «Мы выступаем единым фронтом в защиту традиционных устоев современной цивилизации. И здесь Святой Престол оказывается во многих вопросах союзником Российской Федерации», – отметил священник.

По отношению к прежним статусам межгосударственного общения установление полноценных дипломатических отношений означает «другой градус внешнеполитической шкалы» – так пояснил значимость дипломатического юбилея историк-ватиканист Алексей Юдин. «То, что мы видим за последние 10 лет, – мечта всех тех нунциев и российских дипломатов, которые способствовали установлению межгосударственного взаимопонимания между Российской Федерацией и Святым Престолом», – сказал он.

Декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардярян рассказал о том, какое место в учебном плане вуза занимает изучение истории и социальных концепций Римско-Католической и Русской Православной Церквей, что воспринимается как «идейно-политический базис [европейской и российской] государственности». Большое внимание в вузе уделяется нынешнему «совпадению позиций» Российской Федерации и Святого Престола на международной арене. В частности, декан подробно остановился на роли Ватикана в защите христиан в странах Ближнего Востока, Северной Африки и даже в европейских странах, «где нападки на христианскую культуру достигают феноменальных масштабов». «Тут есть широкое поле для совместного сотрудничества – мы должны вместе охранять наши христианские ценности как функциональную основу нашей цивилизации. В этой сфере я вижу прогресс, который будет развиваться и дальше», – заключил Г. Сардарян.

Главный специалист-эксперт Управления страновых программ Россотрудничества Дмитрий Шебалин подчеркнул, что Святой Престол является «уникальным актором мировой политики», выделив особо последовательную миротворческую роль Ватикана на международной арене. Что касается культурного и гуманитарного сотрудничества Российской Федерации и Святого Престола, то оно в последние годы развивается «более чем активно», считает эксперт.

Один из вопросов, заданных Апостольскому нунцию журналистами, касался проблем православного сообщества, связанных с церковным расколом на Украине. Архиепископ Мильоре был краток: «Папа Франциск дал католикам такие рекомендации: не вмешиваться в дела Православных Церквей-сестер. Сам он сказал, что будет открыт любой Православной Церкви». Дипломат напомнил, что нынешний Понтифик посетил уже всех глав Православных Церквей Европы, кроме Русской Православной, по известным причинам. «Но мы открыты к взаимодействию со всеми. Диалог – это единственный способ достижения единства», – сказал он.

Источник: Благовест-инфо