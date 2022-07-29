Держитесь одного образа мыслей: итоги первого молодежного межконфессионального форума

С 19 по 22 июля в Саранске прошел первый Христианский межконфессиональный молодежный форум, который собрал представителей восьми христианских конфессий. Темой дискуссии стало присутствие христианской молодежи в медиапространстве. Портал «Рускатолик.рф» опубликовал впечатления об участии в этом форуме, которыми поделилась представитель делегации от Римско-католической Церкви Наталья Масленникова.

Не кучкуемся!

Первые дни на форуме прошли под лозунгом «Не кучкуемся!». Откровенно говоря, поначалу многим было сложно выходить из зоны комфорта и знакомиться с представителями других конфессий. Всегда сохранялся соблазн держаться своих. Но формат мероприятия предполагал активное сотрудничество над общими проектами в рамках рабочих групп, которые были вручную сформированы организаторами форума по принципу «в каждой группе по представителю конфессии». Поэтому, в некотором смысле, у нас просто не было выбора, мы должны были преодолеть застенчивость и начать выстраивать диалог.

Но очень скоро, уже на второй день, вынужденная необходимость переросла во взаимный интерес. Все чаще за обедом стали звучать фразы: «а как у вас, у протестантов?», «а у нас, у католиков», «мы в православии делаем так». Череда вопросов-ответов заканчивалась поиском общих точек соприкосновения, и фраза «мы» постепенно начала входить в обиход.



Работа в группах

«Через догматические прения к общей цели», — можно перефразировать всем известное крылатое выражение. В моей группе мы в полной мере ощутили, насколько непросто преодолевать различия между разными деноминациями. Они скрывались в тонкостях восприятия веры и различных аспектах понимания спасительной миссии Иисуса Христа.

Первые два дня работы в группе были полностью посвящены тому, чтобы определить общую для всех терминологию и договориться. Но после того, как мы детально обсудили все нюансы нашего понимания христианства, оказалось, что все мы говорим об одном и том же, но разными словами. Это было сложное, но, на мой взгляд, очень полезное упражнение, которое позволило нам докопаться до сути нашей веры и найти то, что нас действительно объединяет и делает братьями во Христе.



Локальные мемы

По мере того, как мы лучше узнавали друг друга, начали зарождаться коллективные шуточки. «Смотрите, идут кОтолики, сейчас будут давать индульгенцию», «а вы, пятидесятники, будете сегодня говорить на языках?», «эй, баптисты, давайте восславим Господа!», «молодежь, аминь!» и прочие шуточки перестали быть пространством для клише и стереотипов и трансформировались в почву для веселья и локальных мемов. Поначалу было трудно нащупать грань уместного и неуместного, но в моменте, когда все расслабились, мы начали получать удовольствие от возможности пошутить о наших различиях.



Коридор дружбы

Иногда для налаживания межконфессиональных связей не нужно создавать никаких особенных условий. Они способны возникать из ниоткуда, сами по себе. Например, наша делегация жила на одном этаже с делегацией от Армянской Апостольской Церкви. Общий этажный коридор и один на двоих кулер с водой сделали для налаживания диалога больше, чем все форумные мероприятия вместе взятые (шутка)! И этот кейс сработал на всех этажах и во всех коридорах.

Практически каждый вечер эти узкие коридоры заполнялись молодыми христианами, которые вместе играли, шутили и просто от души болтали о жизни. Зачастую общение не стихало до глубокой ночи. И по мере того, как под глазами образовывались темные круги от недосыпа, крепла дружба и межконфессиональный диалог.



Быть католиком «в полный рост»

Различия между конфессиями в первые дни форума побуждали нас быть предельно корректными в общении с другими участниками. Это было своего рода напряжением. Поэтому после окончания программного дня мы собирались с нашей делегаций чтобы провести импровизированную «свечку». Это было некой отдушиной, уникальной возможностью перестать аккуратничать и обсудить все свои переживания «без купюр». На второй день форума вечерняя рефлексия о событиях дня трансформировалась в совместную молитву Розария.

Святой Розарий на форуме стал для меня возможностью хотя бы полчаса быть католиком «в полный рост». Это побудило меня заново переосмыслить свою религиозную жизнь. И даже больше – на этом форуме я сумела преодолеть очередной кризис веры и заново ощутить силу совместной молитвы и красоту нашей Церкви.



Православные на форуме

Больше всего я переживала из-за взаимодействия с православными братьями. Хорошо понимая наши отличия и долгую историю выстраивания диалога, я думала, что наше общение будет настороженным и неловким. Но, к счастью, мои подозрения не оправдались. На форуме у нас сложилось продуктивное и творческое взаимодействие, а присутствующее на форуме духовенство влюбило меня своим потрясающим чувством юмора, открытостью и готовностью откровенно, но с любовью говорить о своих мыслях и идеях.

В последний день работы форума мне выпала честь лично пообщаться с принимающим нас Митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием. Меня поразило, с каким неподдельным интересом он расспрашивал меня о впечатлениях и просил обратную связь. Будучи творческим человеком, музыкантом, он особенно чутко и трогательно воспринимал все, что происходило в эти дни на форуме, и так же чутко и трогательно пытался рассказать о своих эмоциях. Такая откровенность и сердечность помогла мне навсегда оставить сомнения в том, что межконфессиональный диалог возможен.



Итоги форума

Впервые в истории Христианского межконфессионального консультационного комитета (ХМКК), который выступил одним из организаторов форума, были привлечены молодые христиане, и это однозначно был полезный опыт. Как для комитета, так и для самих молодых христиан.

Уже сейчас мы обсуждаем несколько идей, как можно продолжить начатый в рамках форума диалог, и я уверена, что по прошествии времени, возникнут новые идеи и импульсы для сотрудничества. Но это будет в будущем. А сейчас – новые друзья, невероятные впечатление и новая глубина исповедания веры! И единый Христос!



Наталья Масленникова

Источник: Рускатолик.рф

(Фото: Служба коммуникации ОВЦС и Оргкомитет форума)