В России начал работу Христианский молодежный форум под эгидой ХМКК

19 июля 2022 года в Саранске начал работу Христианский молодежный форум, организованный под эгидой Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК). Тема форума – «Христианская молодежь в медийном пространстве». Мероприятие проходит в Паломническом центре Иоанно-Богословского мужского монастыря Саранской и Мордовской епархии РПЦ, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В адрес форума, который собрал более семидесяти представителей христианских конфессий из двадцати двух регионов России, а также Германии, Армении, Киргизии, Таджикистана и Беларуси поступило видеообращение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который указал на важность деятельности молодежи в информационной сфере, ее «возрастания в способности к диалогу со старшим поколением» и того, чтобы «старшее поколение было готово прислушиваться к мнению молодежи». По мнению предстоятеля Русской Православной Церкви, «умение аргументированно излагать свою точку зрения и с уважением относиться к взглядам других людей – ценное и очень полезное качество, помогающее не только установить диалог между поколениями, но и исполнить важнейшую заповедь Христа о любви к ближним». Патриарх Кирилл выразил надежду, что «сегодняшнее событие откроет новые перспективы для свидетельства о Христе в стремительно изменяющемся медиа-пространстве».

На открытии Форума выступил глава Республики Мордовия А.А. Здунов, который поблагодарил всех, кто откликнулся на приглашение участвовать в нем.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий тепло приветствовал участников форума на мордовской земле и произнес доклад на тему «Христианские ценности в современном молодежном мире». Иерарх пожелал собравшимся молодым людям твердо стоять на позициях добра, света и христианской любви, и быть готовыми отвечать на вызовы, встающие сегодня перед христианами.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Синодального отдела по делам молодежи РПЦ епископ Истринский Серафим. Он подчеркнул, что «каждый из молодых верующих России, участвующий в данной межконфессиональной встрече, может найти здесь новые формы христианского свидетельства, которые актуальны и понятны для людей разных возрастов и национальностей. Чрезвычайно важна и тема форума – «Христианская молодежь в медийном пространстве». Благодаря изучению молодыми христианами особенностей евангельского свидетельства в Интернете, Слово Божие их усилиями и дальше будет расти и умножаться (Деян. 12.24). Медийное пространство, с его особыми правилами и тонкостями, позволяет найти новые грани для разговора о Христе со сверстниками и помогает расширить горизонты евангельской миссии. В то же время оно нуждается в тщательном и кропотливом исследовании, которое едва ли возможно осуществить в полноте в одиночку».

Секретарь ХМКК, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, иеромонах Стефан (Игумнов) передал собравшимся приветствие председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония и рассказал о взаимодействии христианских конфессий в современном мире.

На открытии Форума также выступили: архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России В. А. Проворов; епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии И. С. Лаптев; представитель Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви священник Ерванд Еранян; первый заместитель Российского союза евангельских христиан-баптистов В.В. Игнатенков; ответственная за работу с молодежью в Римско-Католической архиепархии Божией Матери в Москве О.Ю. Пименова; старший пресвитер Пензенского объединения Российской церкви христиан веры евангельской А.М. Чекушин, руководитель молодежного отдела Евроазиатского отделения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Р.М. Кисаков; а также член Общественной палаты РФ, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Н.И. Москвитина; член Общественной палаты РФ, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью мужчин Минздрава России О.И. Аполихин; главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Н.В. Долгушина;

Ведущими программы открытия были сотрудник ОВЦС иеродиакон Петр (Ахматханов) и руководитель координационного центра Синодального отдела по делам молодежи в Приволжском федеральном округе О.В. Зеткина.

Форум продлится до 22 июля.