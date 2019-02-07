День защиты жизни в Казахстане: помощь детям с синдромом Дауна

Восстановить достоинство каждой человеческой жизни и поддержать семьи: с такой целью в Казахстане расширяется специальный проект поддержки семей, в которых дети родились с синдромом Дауна.

О работе казахстанского отделения фонда «Каритас» пишет его руководитель о. Гуидо Треццани по случаю Дня защиты жизни, который отмечался 3 февраля. В сообщении, опубликованном на страницах агентства «Fides», говорится, что местные христиане несут евангельскую весть об уважении человеческой жизни во всех её формах: Католическая Церковь в Казахстане продвигает священный характер каждой человеческой жизни, «созданной по образу и подобию Бога». Творец наделяет Свои создания исключительным достоинством, и этот бесценный дар никому не позволяет считать Божьи творения «вещью, которой можно воспользоваться или её выбросить».

О. Гуидо Треццани пишет:

«Друзья из ‘Каритас’ Атырау пригласили нас для первого знакомства и заложения основ стабильной работы по проекту в этом регионе. Мы встречались с директором ассоциации помощи людям с ограниченными возможностями в Актау. В ходе встречи мы отметили схожее с нами представление и ожидания от работы, которая нам предстоит».

Именно тогда, говорится в сообщении, были намечены план работы и первоначальные цели на будущие месяцы: «Далее состоялась встреча с группой родителей детей с синдромом Дауна, чтобы рассказать им о фундаментальной роли семей как в плане воспитания и развития детей, так и в плане привлечения к этой теме социальных структур». О. Треццани отмечает: «Как это бывало и раньше, на наше приглашение принять участие во встрече ответил узкий круг родителей, примерно 25 человек. Так происходит потому, что некоторым иногда сложно выйти за рамки привычного, есть также другие родители, которые после нескольких лет неудачных попыток потеряли надежду получить какой-либо положительный результат. Однако спустя несколько дней после встречи родители поделились информацией о ней, и к группе присоединились ещё 60 ребят».

Проект возглавляет итальянский профессор Анджело Луиджи Сангалли, который уже несколько лет сотрудничает с алма-атинским отделением фонда «Каритас». Недавно, после трёх лет занятий, команде под руководством Сангалли удалось добиться принятия в крупную казахстанскую компанию 22-летнего мужчину с синдромом Дауна: это первый случай в Казахстане.



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News