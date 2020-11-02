День поминовения всех усопших верных на Католическом кладбище в Новосибирске (ФОТО)

Вечный покой даруй им, Господи, и свет вечный да светит им…

2 ноября, в День поминовения всех усопших верных, принято не только совершать Заупокойные Мессы в храмах, но и молиться в местах захоронений, на кладбищах. Согласно учению Католической Церкви, поминовение усопших предполагает прежде всего заботу о душах, находящихся в чистилище.

Ежегодно в этот день духовенство и верные католических приходов столицы Сибири выезжают на католический участок городского Гусинобродского кладбища, где проходят молебен и процессия со стояниями, после чего священники окропляют могилы святой водой.

Так всё происходило и в текущем «необычном» году — после полудня желающие отправились на Католическое кладбище города, где было совершено поминальное богослужение, включавшее Крестный ход со стояниями и освящение могил. Правда, ввиду продолжающегося из-за пандемии режима самоизоляции, от организованного выезда на кладбище на специально заказанном автобусе пришлось отказаться, однако для самых ревностных и преданных вере католиков это не стало препятствием: они добрались к месту заупокойного молебна «своим ходом».

Несколько моментов Панихиды-2020 запечатлел на своих фото священник Янез Север, SJ: