Дело МакКаррика: Ватикан опубликует отчет о расследовании

Публикация ожидается 10 ноября. Документ охватит период, начинающийся с года рождения бывшего кардинала.

Директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни сообщил, что во вторник 10 ноября в 14 часов по римскому времени будет обнародован «Отчет Св. Престола об институциональной осведомленности и процессе принятия решений по делу бывшего кардинала Теодора Эдгара МакКаррика (с 1930 по 2017 год)».

Документ был разработан Государственным секретариатом по поручению Папы. За час до публикации фрагменты из документа будут доступны для аккредитованных журналистов.



Источник: Vatican News