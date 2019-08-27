Делегация Римско-Делегация Католической Церкви посетила в Москве Синодальный отдел по благотворительности

Представители Римско-Католической Церкви посетили 26 августа в рамках Летнего института Общецерковной аспирантуры и докторантуры Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, — сообщает Диакония.Ru.

Заместитель председателя Отдела иерей Александр Алешин рассказал делегации о структуре Синодального отдела, направлениях работы, координационной и методической деятельности. Для гостей были организованы экскурсии по проектам православной службы помощи «Милосердие» — «Ангару спасения» и «Дому для мамы».

«Часто в епархиях социальное служение начинается как адресная помощь конкретному лицу. Эта стихийная помощь позже выстраивается в единую системную работу. Синодальный отдел по благотворительности выступает методическим центром: обучает руководителей и сотрудников социальных отделов на местах и дистанционно, издает большое количество книги и пособий, проводит встречи, конференции и съезды для того, чтобы помочь организовать и выстроить социальное служение Церкви в регионах, — отметил отец Александр. — Руководители направлений работы Отдела, можно сказать, живут социальным служением. Каждый работает в тесной связке с представителями регионов, за который он отвечает, координирует работу и во всем помогает».

С 2011 года Синодальный отдел по благотворительности провел восемь дистанционных полугодовых обучающих курсов и более 140 очных стажировок для приходских социальных работников и представителей епархиальных социальных отделов. Всего в очной и дистанционной форме обучение прошли более 2500 человек. За эти годы выпускники курсов запустили более 1600 новых церковных социальных проектов.

Отец Александр Алешин представил гостям несколько методических пособий, изданных Синодальным отделом. Среди них — «Создание доступной среды в храме: комплексный подход», книгу епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона «Больничный священник», «Приходская школа трезвости: как организовать общество трезвости и курсы по избавлению от алкогольной зависимости» и другие. Заместитель председателя Синодального отдела также рассказал о законодательных инициативах, которые поддерживает Русская Православная Церковь, например, законопроект о распределенной опеке.

«Когда мы только начинали оказывать помощь бездомным людям в Москве, мы ездили учиться в Европу, в том числе в Италию. Мы учимся социальным технологиям и учитываем ваш опыт, — отметила руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ирина Мешкова. — Сейчас мы пытаемся создать модель реабилитации бездомных людей, которая соединила бы работу социальных работников, кризисных психологов, специалистов по работе с зависимостями и священников. Задача наших проектов — обеспечить возможность человеку выйти из трудной ситуации». За последние семь с половиной лет при участии Церкви к середине 2019 года было открыто 63 приюта для мам. Каждый год появляется пять-шесть новых подобных приютов.

«Каждый раз, когда я сюда приезжаю, меня поражает с каким восторгом все развивается здесь и какого успеха вы добиваетесь в короткое время. Я надеюсь, что мы будем сотрудничать, потому что милосердие — это поприще для взаимодействия между нашими Церквами, и может быть, лучший способ нашего сближения», — сказал сотрудник Папского Совета по содействию христианскому единству священник Иакинф Дестивель.