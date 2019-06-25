Делегация Константинопольского Патриархата посетит Рим

В рамках традиционного обмена делегациями представители Константинопольского Патриархата посетят Рим с 27 по 29 июня по случаю торжества Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, которое отмечается 29 июня. Об этом говорится в сообщении, изданном Папским Советом по содействию христианскому единству. Православную делегацию возглавит архиепископ Телмесский Иов (Геча), представитель Константинопольского Патриархата во Всемирном Совете Церквей и сопредседатель Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православной Церквами.

В пятницу 28 июня православную делегацию примет Папа Франциск, после чего ее члены проведут консультации в Папском Совете по содействию христианскому единству. В субботу 29 июня, в сам день торжества Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, они будут присутствовать на Мессе, которую возглавит Святейший Отец.

Традиция регулярного обмена делегациями между Римом и Константинополем восходит к историческому визиту святого Папы Иоанна Павла II в Стамбул в 1979 г. Православные иерархи присутствуют на торжествах в честь Святых Апостолов Петра и Павла в Риме 29 июня, а католические — на торжествах в честь Святого Апостола Андрея Первозванного в Стамбуле 30 ноября. Первый же обмен визитами такого рода имел место в 1969 г., чему немало способствовал тогдашний глава Секретариата по содействию христианскому единству кардинал Йоханнес Виллебрандс.

По материалам Vatican News