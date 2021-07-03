Декретом трех ватиканских ведомств упразднены две ассоциации мирян

Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун:

Обнародован декрет об упразднении «Апостольского движения» – итальянской ассоциации мирян, основанной в Катандзаро (Калабрия) в 1979 году вследствие предполагаемых откровений госпожи Марии Марино, а также об упразднении ассоциации «Мария – Матерь Искупления». Декрет подписан префектом Конгрегации вероучения кардиналом Луисом Ладариа Феррером, префектом Конгрегации по делам духовенства кардиналом Беньямино Стеллой и префектом Декастерии по делам мирян, семьи и жизни кардиналом Кевином Фарреллом. Текст документа был зачитан в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Катандзаро в присутствии архиепископа-митрополита Винченцо Бертолоне.

В декрете упоминается об апостольской визитации, проходившей с 13 октября 2020 по 17 апреля 2021 года. В ее ходе были тщательно изучены нормативные тексты движения, в которых перечислены его цели: «Напоминание о Слове Божьем посредством евангелизации и катехизации, крепкая связь веры и жизни у его членов, апостольское сопровождение приходов».

«За сорок лет своего существования, – говорится в документе Римской Курии, – ʺАпостольское движениеʺ выросло, найдя последователей среди верных мирян, в нем родились призвания, но очень скоро возникли трудности и противоречия». На протяжении последних лет были отмечены различные проблемы доктринального и дисциплинарного характера, которые и привели к апостольской визитации. Посланники из Ватикана проанализировали многочисленные свидетельства, поступившие от последователей «Апостольского движения» и, касающиеся предполагаемых сверхъестественных феноменов, которые приписываются его основательнице. Святейший Престол установил, что они не имеют сверхъестественного происхождения, а также упразднил само движение и воодушевленное его духовностью объединение верных «Мария – Матерь Искупления», основанное в 2006 году.