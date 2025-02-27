«Давайте вместе идти по пути в надежде». Послание Святейшего Отца Франциска на Великий Пост 2025 года (полный текст)

Дорогие братья и сёстры,

Мы начинаем наше ежегодное паломничество Великого Поста в вере и надежде через покаянный обряд возложения пепла. Церковь, наша мать и наставница, приглашает нас открыть сердца для Божьей благодати, чтобы мы могли с великой радостью праздновать пасхальную победу Христа нашего Господа над грехом и смертью, которая побудила святого Павла воскликнуть: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор 15:54-55). Воистину, Иисус Христос, распятый и воскресший, есть сердце нашей веры и залог нашей надежды на великое обещание Отца, уже осуществлённое в Его возлюбленном Сыне: обещание вечной жизни (см. Ин 10:28; 17:3). [1]

В этот Великий Пост, разделяя благодать Юбилейного года, я хотел бы предложить несколько размышлений о том, что значит вместе идти по пути в надежде, а также о том призыве к обращению, который Бог в Своём милосердии адресует всем нам – и отдельным людям, и сообществу.

Во-первых, идти по пути. Девиз Юбилея – «Паломники надежды» – напоминает нам о долгом пути народа Израиля к Обетованной Земле, описанном в Книге Исход. Этот трудный путь от рабства к свободе был уготован и направляем Господом, Который любит Свой народ и всегда остается ему верен. Невозможно думать о библейском исходе, не вспоминая о наших братьях и сестрах, которые и сегодня бегут от бедности и насилия в поисках лучшей жизни для себя и своих близких. Таким образом, первый призыв к обращению возникает из осознания того, что все мы – паломники в этой жизни; каждому из нас предлагается остановиться и спросить себя, насколько наша жизнь отражает эту истину. Действительно ли я нахожусь в пути, или же застываю на месте, не двигаясь, парализованный страхом и отчаянием или нежеланием выйти из своей зоны комфорта? Ищу ли я пути, чтобы оставить позади греховные обстоятельства и ситуации, унижающие мое достоинство? Полезным упражнением Великого поста может стать сравнение нашей повседневной жизни с жизнью мигранта или чужестранца, чтобы научиться сочувствовать их опыту и таким образом понять, чего Бог просит от нас для лучшего продвижения по пути к дому Отца. Это было бы хорошим «испытанием совести» для всех нас, странников.

Во-вторых, идти вместе. Церковь призвана идти вместе, быть синодальной. [2] Христиане призваны идти рядом с другими, а не в одиночестве. Дух Святой побуждает нас не замыкаться в себе, а выходить за свои пределы и двигаться к Богу и к нашим братьям и сестрам. [3] Идти вместе – значит укреплять единство, основанное на нашем общем достоинстве как детей Божьих (см. Гал 3:26-28). Это означает идти бок о бок, не толкаясь и не наступая друг другу на ноги, без зависти и лицемерия, не оставляя никого позади или в стороне. Давайте все вместе двигаться в одном направлении, стремясь к одной цели, заботясь друг о друге с любовью и терпением.

В этот Великий пост Бог призывает нас задуматься, способны ли мы в своей жизни, в наших семьях, в местах работы и отдыха идти вместе с другими, слушать их, противостоять искушению замыкаться в себе и думать только о своих нуждах. Давайте спросим себя в присутствии Господа: соработничаем ли мы друг с другом – будь мы епископами, священниками, посвященными лицами или мирянами на службе Царства Божьего? Проявляем ли мы странноприимство конкретными поступками как по отношению к тем, кто рядом, так и к тем, кто далеко? Даём ли мы другим почувствовать себя частью общины или держим их на расстоянии? [4] Это второй призыв к обращению: призыв к синодальности.

В-третьих, давайте идти вместе в надежде, ведь нам было дано обещание. Пусть надежда, которая не постыжает (см. Рим 5:5), центральное послание Юбилея, [5] будет фокусом нашего великопостного пути к пасхальной победе. Как учил нас Папа Бенедикт XVI в энциклике Spe Salvi: Человек нуждается в безусловной любви. Он нуждается в той уверенности, заставляющей сказать: «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим 8, 38-39). [6] Воскрес Христос, моя надежда! [7] Он жив и царствует во славе. Смерть превращена в триумф, и именно в этом заключается вера и великая надежда христиан: в воскресении Христовом!

Это, следовательно, третий призыв к обращению: призыв к надежде, к доверию Богу и Его великому обещанию вечной жизни. Давайте спросим себя: уверен ли я, что Господь прощает мои грехи? Или я веду себя так, будто могу спасти себя сам? Жажду ли я спасения и взываю ли к Богу за помощью в его достижении? Испытываю ли я конкретно ту надежду, которая помогает мне интерпретировать события истории и вдохновляет меня на стремление к справедливости и братству, к заботе о нашем общем доме, чтобы никто не чувствовал себя исключённым?

Братья и сестры, благодаря Божьей любви в Иисусе Христе мы поддерживаемы в надежде, которая не постыжает (см. Рим 5:5). Надежда – это «якорь души, надёжный и крепкий». [8] Она побуждает Церковь молиться о «спасении всех людей» (1 Тим 2:4) и с нетерпением ждать её соединения со Христом, её Женихом, в небесной славе. Такова была молитва святой Терезы Авильской: «Надейся, душа моя, надейся. Ты не знаешь ни дня, ни часа. Будь бдительна, ибо всё проходит быстро, даже если твоё нетерпение заставляет сомневаться в том, что несомненно, и превращает краткое мгновение в долгий срок» (Восклицания души к Богу, 15:3). [9]

Пусть Пресвятая Дева Мария, Матерь Надежды, ходатайствует за нас и сопровождает нас на пути Великого Поста.



Рим, Латеранская Базилика, 6 февраля 2025

В день памяти Св. Павла Мики и его сподвижников

ФРАНЦИСК

[1] Ср. Энциклика Dilexit Nos (24 октября 2024), 220.

[2] Ср. Проповедь на Мессе и канонизации Джованни Баттисты Скалабрини и Артемида Затти, 9 октября 2022.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ср. Булла Spes Non Confundit , 1.

[6] Энциклика Spe Salvi (30 ноября 2007), 26.

[7] Ср. Пасхальная Секвенция.

[8] Cр. Катехизис Католической Церкви , 1820.

[9] Ibid, 1821.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве