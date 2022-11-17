Дамаск: представитель РПЦ при Патриархе Антиохийском посетил факультет католической теологии

Представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока архимандрит Филипп (Васильцев) посетил 11 ноября факультет католической теологии при Мелькитской греко-католической патриархии Дамаска.

На богословском факультете представитель Русской Православной Церкви был принят деканом профессором архимандритом Юссефом (Ладженом).

Декан рассказал гостю о деятельности факультета, провёл краткую экскурсию и показал учебный класс, в котором планируется организовать преподавание русского языка.

Затем архимандрит Филипп в сопровождении декана факультета нанёс визит архиепископу Николаю (Антибе), Патриаршему викарию Мелькитской греко-католической Церкви в Дамаске. В ходе встречи архимандрит Филипп рассказал архиепископу Николаю об истории и деятельности Представительства Русской Православной Церкви и вручил памятный подарок, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт представительства.